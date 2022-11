Cyber Monday : ce pack avec une Echo Dot 5 et une prise connectée est à -65%

Le Cyber Monday est parti en ce lundi avec déjà de très belles offres. Même du côté des objets connectés on en trouve, comme ce pack comprenant l'Echo Dot de 5ème génération (modèle 2022) avec une prise connectée Meross. Un pack qui passe de 85 à seulement 29,99 euros ce jour-ci uniquement.

Après le Black Friday et le week-end qui a suivi, c’est au tour du Cyber Monday de permettre aux marchands de déstocker et aux consommateurs de renouveler leurs produits tech. Une belle offre qui n’est disponible qu’aujourd’hui, c’est ce pack comprenant une Echo Dot de 5ᵉ génération (modèle 2022) et une prise connectée Meross. Ce pack est disponible sur Amazon à seulement 29,99 euros au lieu de 85, soit une réduction de 65%.

Ce pack avec Echot Dot 5 et prise Meross, c’est quoi ?

Une enceinte connectée Echo dot (5ème génération, modèle 2022) avec Amazon Alexa

De quoi contrôler ses objets connectés avec la prise Meross Smart Plug

Une prise murale pour rendre connecté un appareil électrique

Ce pack est habituellement commercialisé au prix de 84,98 euros, mais il est disponible aujourd’hui uniquement à 29,99 euros sur Amazon, soit une réduction de 65%.

L’Echot Dot 5 est petite enceinte compacte avec Alexa

Cette nouvelle Echo Dot sortie il y a quelques semaines est déjà en promotion et à un prix attractif. Parmi les nouveautés de cette version, il y a l’apparition d’un capteur de température pour les routines en lien avec un thermostat et un accéléromètre revu pour davantage de gestes de contrôle. On peut même intégrer cette enceinte à un réseau Mesh Eero pour étendre encore plus sa connexion Wi-Fi.

Côté audio, les performances ont été revues et Amazon promet des basses plus profondes, des voix plus claires et globalement un son plus puissant. Ce qui va être confortable puisqu’on peut lancer de la musique depuis n’importe quelle plateforme de streaming, de Spotify à Deezer en passant par Amazon Music et Apple Music. De plus, on a toujours droit à l’assistant vocal Amazon Alexa pour consulter la météo, les informations, poser une question ou contrôler ses objets connectés (ampoules, thermostat, etc.).

La prise Meross pour rendre connectés des appareils électriques

En plus de l’enceinte connectée, ce pack comprend la prise connectée murale Meross Smart Plug. Elle se connecte en Wi-Fi sur votre réseau domotique, que ce soit Amazon Alexa, Apple HomeKit ou Google Home et elle peut être contrôlée à distance via l’application Meross. On peut créer des programmes pour allumer et éteindre automatiquement la prise, ce qui permet de faire quelques économies d’électricité ou de désactiver des appareils laissés allumés par inadvertance.

Elle peut servir à connecter des produits électriques qui ne le sont pas de base, comme une lampe, en allumant et en éteignant la prise. On peut d’ailleurs très bien l’intégrer à un scénario, pour allumer une machine à café le matin ou allumer la lumière quand on rentre chez soi le soir.

Cyber Monday : l’après Black Friday

Le Cyber Monday vient de commencer. Il prend la relève du Black Friday, qui s’est déroulé du vendredi 25 novembre au matin jusqu’à dimanche 27 au soir. Le 28 novembre est alors dédié aux achats en ligne, avec des prix encore plus réduits qu’avant.

