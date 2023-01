L’énorme TV LG OLED77C1 chute sous les 2 000 euros pour les soldes

Miser sur le TV LG OLED77C1, c'est l'assurance de profiter d'une excellente qualité d'image sur une diagonale d'écran immense. Pendant les soldes d'hiver, cette référence n'est plus aussi chère qu'avant, puisque Darty l'affiche à 1 999 euros au lieu de 3 500 euros au lancement.

Celles et ceux qui ont suffisamment de place chez eux pour installer un immense TV seront sûrement attirés par le modèle LG OLED77C1, qui renferme toute l’expertise de la marque, pionnière en matière d’Oled. Mais ce TV de 77 pouces n’est clairement pas à la portée de toutes les bourses. Alors les promotions sont d’autant plus bienvenues : en ce moment, cette référence bénéficie d’ailleurs d’une réduction qui la fait enfin passer sous la barre des 2 000 euros.

Les points essentiels du TV LG OLED77C1

Une immense dalle Oled de 77 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10, Dolby Atmos

Prise en charge de la norme HDMI 2.1

Lancé à 3 500 euros, le TV LG OLED77C1 est désormais disponible à 1 999 euros chez Darty.

La qualité de l’Oled sur une gigantesque dalle

Un TV de 77 pouces, c’est une diagonale de 195 centimètres. Alors avant d’installer le LG OLED77C1 dans votre salon ou dans toute autre pièce de votre choix, il faudra veiller à avoir suffisamment de recul pour que le visionnage reste confortable. Une fois ce paramètre réglé, vous pourrez profiter d’une excellente immersion, presque digne d’une expérience vécue au cinéma.

Outre l’immersion qu’elle propose, cette référence a aussi un autre atout majeur : sa dalle Oled, dont la qualité n’est plus à démontrer. Même si ce C1 de 77 pouces fait partie d’une ancienne gamme de la marque, la qualité d’affichage sera toujours aussi excellente, avec ses contrastes infinis et ses noirs profonds. Le processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K se chargera quant à lui d’améliorer la mise à l’échelle des contenus HD, ainsi que les ajustements au niveau du son. Autrement, on aura droit à des compatibilités vidéo bienvenues, comme le Dolby Vision IQ et le HDR10 (mais pas HDR10+), ainsi que du Dolby Atmos pour un audio vaste et bien riche.

Un TV taillé pour le gaming

Si le TV LG OLED77C1 est idéal pour regarder des films et des séries dans les meilleures conditions, il le sera tout autant pour le gaming, d’autant que l’expérience n’en sera que plus intéressante sur un écran aussi grand. Et les joueuses et joueurs pourront tout à fait associer ce modèle à leur console next-gen puisque ma connectique HDMI 2.1 sera bien de la partie. Elle a l’avantage d’autoriser la 4K@120 IPS ainsi que le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. L’Auto Low Latency Mode (ALLM, pour réduire la latence) sera aussi présent. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms seulement, ainsi que des certifications G-Sync et AMD FreeSync. La dalle est aussi rafraîchie à 100 Hz, ce qui promet une bonne fluidité d’image.

Enfin, côté système d’exploitation, le TV LG OLED77C1 tourne sous l’interface maison de la marque, webOS 6.0. Les compatibilités avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit seront bien présentes, de même que le AirPlay2 et Miracast pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV LG OLED C1 de 55 pouces, valable aussi pour la diagonale de 77 pouces.

