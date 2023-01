Ce répéteur TP-Link est soldé à -58% : pour optimiser votre Wi-Fi à moindre coût

Bien que la couverture Wi-Fi ne cesse de s'étendre, il faut avouer que tout le monde n'est pas toujours logé à la même enseigne. Heureusement, des solutions existent pour y remédier et parmi elles, il y a le TP-Link Répéteur Wi-Fi RE330. Ce routeur/répéteur connait une forte baisse sur Amazon pour les soldes d'hiver. Au lieu de 69 euros, il se négocie à 29 euros.

TP-Link est un équipementier réseau particulièrement actif. La marque compte de nombreuses solutions pour améliorer la couverture Wi-Fi de votre domicile. L’une d’elles est le TP-Link Répéteur WiFi RE330. Ce modèle va rendre homogène et constante votre couverture réseau à la maison. Et, pour les soldes d’hiver, il coûte 40 euros moins cher.

Qu’attendre du TP-Link Répéteur WiFi RE330 ?

Couverture WiFi sur 120 m²

Facile à installer et à configurer

Connexion jusqu’à 18 terminaux

Au lieu de 69 euros habituellement, le TP-Link Répéteur WiFi RE330 est maintenant disponible en promotion à 29 euros chez Amazon.

Pour faire profiter toute la famille

Vous avez deux possibilités pour connecter le TP-Link Répéteur WiFi RE330 avec votre box Internet. Le routeur dispose d’un port Ethernet, mais il peut aussi s’y connecter sans fil. Ainsi, vous pouvez le placer où vous voulez dans votre maison. De là où vous le placer, cet amplificateur étendra la couverture Wi-Fi sur 120 m². L’application TP-Link Tether, compatible Android et iOS, vous donne la main sur les réglages.

Ce modèle RE330 est doté d’une connexion Wi-Fi à deux bandes : 2,4 GHz (300 Mbps) et 5 GHz (867 Mbps). Si la première suffit pour de la simple navigation, la seconde est plus adaptée pour les jeux et le streaming. Au besoin, vous pouvez créer un nouveau point d’accès. Vous avez le contrôle total via la plateforme mobile. Ce modèle est capable de prendre charge jusqu’à 18 appareils. Bref, c’est pour la famille.

Pour tirer le meilleur de votre box

Ce qui est aussi intéressant avec le TP-Link Répéteur WiFi RE330 c’est que vous n’avez pas à tester le routeur pour trouver le meilleur endroit pour l’installer. Ce modèle embarque un indicateur de signal intelligent dont le rôle est de vous indiquer l’endroit propice, là où la force du signal est la plus forte, pour placer le répéteur. Ainsi, vous bénéficierez la couverture optimale. Le contrôle du réseau est largement facilité par l’application Theter. C’est aussi possible via votre compte utilisateur sur l’interface web du groupe.

Pour toujours assurer une connexion de qualité, il y a aussi la fonction Adaptive Path Selection. Cela consiste à privilégier automatiquement le chemin de connexion le plus rapide de votre box au lieu de toujours favoriser la bande 5 GHz. Ceci étant dit, il faut savoir que cet amplificateur optimise au mieux votre réseau. En aucun cas, il décuple le débit de votre box.

