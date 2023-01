L’excellent Samsung Galaxy A53 devient plus accessible durant les soldes

Si son successeur n’est pas attendu avant quelques mois, le Galaxy A53 de Samsung reste très recommandable. Il propose de belles performances pour un prix alléchant, surtout durant les soldes : il tombe à 349 euros contre 459 euros de base.

Le Samsung Galaxy A53 est un smartphone qui a su se montrer très convaincant, en obtenant même la note de 9/10 lors de notre test. Si on sait déjà tout de son successeur, sa fiche technique reste très efficace à l’heure actuelle, surtout lorsque ce dernier profite d’une baisse de 110 euros.

Ce qu’il faut retenir du Galaxy A53

un superbe écran Amoled à 120 Hz ;

un module photo convaincant ;

une autonomie solide ;

petit plus : 4 ans de mise à jour.

Initialement à 459 euros, le Samsung Galaxy A53 se trouve actuellement en promotion à 349 euros sur le site Ubaldi.

Un milieu de gamme incontournable…

Samsung soigne le design du Galaxy A53, qui se rapproche des modèles plus premium de la marque. Comme toujours, la firme sud-coréenne propose une dalle de qualité Super Amoled, ici de 6,5 pouces profitant d’une définition Full HD+. Pour parfaire le tout, on a droit à un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour une navigation fluide au quotidien. Vos contenus seront accompagnés d’un son Dolby Atmos grâce à la présence de deux haut-parleurs stéréo, sans oublier la compatibilité avec le HDR10+.

Du côté de l’animation, le A53 embarque la puce Exynos 1280, accompagnée par 6 Go de mémoire vive. Ce n’est pas la plus véloce du marché, mais elle s’en sort très bien pour les usages du quotidien. Néanmoins, elle trouvera ses limites en jeu, il faudra revoir vos exigences à la baisse pour cet usage. Autrement, il propose une expérience utilisateur fluide et agréable et profite d’ores et déjà de la nouvelle interface Samsung, OneUI 5, sous Android 13 via une mise à jour.

Qui plaira au plus grand nombre

Même avec l’arrivée prochaine du A54, le Samsung Galaxy A53 est un bon investissement. Il a pour lui de très sérieux arguments, comme de bénéficier de quatre ans de mises à jour majeures et cinq ans de mise à jour de sécurité. C’est l’assurance d’avoir un téléphone pendant un bon nombre d’années. D’autant plus qu’il est assez endurant pour tenir tout au long de la journée, grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Pour le recharger, il suffit de 30 minutes pour remplir la moitié de la batterie.

Au niveau de la photo, il offre de belles prestations avec son appareil photo qui comporte quatre objectifs. On a droit à un capteur principal avec stabilisation optique de 64 mégapixels, un ultra-grand-angle de 12 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un de profondeur de 5 mégapixels. Il propose une bonne polyvalence, même si le mode nuit manque un peu de précision. Le capteur macro est quant à lui peu utile. Le mode portrait est cependant très réussi dans cette gamme de prix.

Pour en savoir plus, voici notre test complet sur le Samsung Galaxy A53.

