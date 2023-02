Ce TV 4K OLED de Panasonic en 55 pouces voit son prix diviser par deux pendant les soldes

Si vous cherchez un TV OLED complet, les soldes sont parfois l’occasion parfaite pour trouver de bonnes affaires. En ce moment, le TV Panasonic TX-55JZ1000E tombe à 949 euros contre 1 999 euros à sa sortie.

En dehors de LG, d’autres constructeurs proposent des téléviseurs OLED très qualitatifs. Panasonic a de bonnes références, comme son modèle TX-55JZ1000E. Ce dernier propose une fiche technique bien complète : entre sa connectique HDMI 2.1 parfaite pour le gaming sur consoles next-gen, sa dalle OLED de 55 pouces affichant une définition jusqu’en 4K et sa prise en charge de nombreuses normes vidéo, il coche toutes les cases. Avec un prix frôlant les 2 000 euros à sa sortie, aujourd’hui, il ne coûte pas plus de 950 euros grâce aux soldes.

Les points positifs de ce TV signé Panasonic

Une belle qualité d’image avec sa dalle OLED compatible 4K

Compatible HDR10, HDR10+ et Dolby Vision IQ et Dolby Atmos

Présence de ports HDMI 2.1

Et sa compatibilité avec les assistants Google et Alexa

Avec un prix de départ à 1 999 euros, le téléviseur Panasonic TX-55JZ1000E a depuis connu de belles baisses de prix, comme c’est le cas aujourd’hui : il est en promotion à 949 euros sur le site Ubaldi.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Panasonic TX-55JZ1000E. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Panasonic TX-55JZ1000E au meilleur prix ?

Une excellente qualité d’image

Le téléviseur Panasonic TX-55JZ1000E est un produit bien fini et élégant. On découvre une dalle de 55 pouces avec des bordures fines, pour une immersion totale. Sa dalle de 55 pouces est très agréable à regarder, notamment avec sa dalle OLED qui offre des contrastes infinis, des noirs bien profonds et une très bonne calibration des couleurs.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce TV est compatible avec les normes vidéo HLG, HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres, et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Le tout est accompagné d’un son Dolby Atmos, mais il est préférable d’y ajouter un système audio pour un meilleur rendu sonore.

Un très bon compagnon de jeu, particulièrement pour les dernières consoles

Pour combler les joueurs et joueuses possédant une consolde next-gen, Panasonic propose deux entrées HDMI 2.1 avec le support des technologies VRR, ALLM et FreeSync Premium pour s’adapter au mieux avec les consoles de dernières générations. Ces technologies permettent d’obtenir une latence réduite, et d’éviter les déchirures d’écran et d’avoir un gameplay fluide. Grâce à une mise à jour, le TV est capable d’afficher vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K.

Enfin, le constructeur opte pour son système d’exploitation maison : My Home Screen (6.0). Une interface intuitive, mais qui est assez limité en terme d’applications comparé à celles proposées par la concurrence. Bien évidemment, on retrouve les applications telles que Netflix, Prime Video, MyCanal ou Disney+. Il intègre même la fonctionnalité Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis son smartphone ou tablette, sans oublier Google Assistant. Vous allez pouvoir contrôler vos objets connectés, ou lancer un programme par la voix. Si vous avez une enceinte connectée de la gamme Echo, vous pourrez aussi faire appel à Amazon Alexa pour contrôler le téléviseur.

Si vous souhaitez en savoir plus, notre test sur le Panasonic TX-48JZ1000E est aussi valable pour le Panasonic TX-55JZ1000E.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures TV Oled 4K en 2023 ?

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Nos sélections par marques

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).