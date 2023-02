iPad 10 (2022) : la nouvelle tablette abordable d’Apple baisse enfin de prix lors des soldes

Chez Apple, on a vu apparaître depuis quelques mois la dixième génération de l'iPad. Cette tablette fait peau neuve, et apporte quelques changements notables. Son prix est assez élevé, mais si ce modèle vous fait de l'œil, il est possible de faire quelques économies : elle passe à 549 euros au lieu de 589 euros.

Comme certains iPhone (ultérieures à l’iPhone X), la tablette accessible d’Apple conserve de grosses bordures apparentes autour de l’écran ainsi que le bouton Home TouchID situé au centre. C’est avec la dixième génération de l’iPad que la firme de Cupertino opère un réel changement côté design. Il prend l’apparence des iPad Air, mais intègre aussi un port USB-C. Des nouveautés qui rendent la tablette plus attrayante, et si vous souhaitez en faire l’acquisition, en ce moment, elle profite de 40 euros de remise.

L’iPad 10 (2022) en quelques mots

Un design remit au goût du jour

L’expérience utilisateur très agréable avec iPadOS

Et la longévité offerte par la puce A14 Bionic

Sans oublier la présence du port USB-C

L’iPad 10 Wi-Fi démarre à 589 euros en 64 Go, mais à l’occasion des soldes, il est disponible à 549 euros sur le site E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple iPad 10 (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



Une tablette plus moderne

Sa hausse de prix peut en freiner plus d’un, mais il est vrai que l’iPad 10 (2022) apporte quelques nouveautés salutaires. À commencer par son design, qui est un plaisir pour les yeux maintenant que les grosses bordures ont disparus, ainsi que le bouton Home Touch ID. La tablette est un plaisir à manipuler avec ses 477 g et ses nouvelles tranches plates en aluminium — rappelant celle de l’iPhone. La qualité de fabrication est bien entendu au rendez-vous et la prise en main est très agréable.

Côté affichage, l’écran offre une meilleure immersion avec des bordures bien moins présentes, mais surtout égalisées. Exit les énormes bordures noires en haut et en bas, et exit aussi le bouton central daté. Malgré sa technologie LCD, cette dalle de 10,9 pouces en 1640 × 2360 pixels ne donne jamais l’impression d’être de mauvaise qualité. Une plus grande définition n’aurait pas été de refus, mais la dalle se montre bien suffisante pour lire la presse, regarder des vidéos, surfer sur le Net ou jouer à de petits jeux.

Faites pour durer

L’un des points forts des iPad restent ses performances. Et ici, l’iPad 10 ne déçoit pas avec sa puce A14 Bioinic qui est suffisamment puissante pour un usage de loisir, comme naviguer sur le net, regarder des vidéos, et lancer quelques jeux. Si vous avez absolument besoin de puissance toutefois, préférez un iPad Air M1.

On apprécie surtout l’iPad pour son expérience utilisateur complète avec iPadOS. Il s’agit de l’interface logicielle la plus aboutie du marché des tablettes. Elle regorge d’applications, de widgets, et ne manque pas de fluidité. L’apparition du port USB-C notamment est une bonne nouvelle pour la durée de vie de votre achat. Pour finir, l’autonomie de l’iPad est bonne. Il est possible de tenir une journée et demi en usage intensif ou une semaine en l’utilisant ponctuellement. La charge de 25W permet de le recharger en plus d’une heure.

Voici notre test sur l’iPad 10 (2022) pour avoir plus de détails sur la tablette.

