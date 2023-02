iRobot Roomba i5 : cet aspirateur robot est à -30 % pour les soldes d’hiver

Actuellement, il existe de nombreux modèles d'aspirateurs robots. Parmi les valeurs sûres, il y a le Roomba i5 (5152) de la marque iRobot. Ce robot aspirateur dispose d'une fonction de nettoyage automatique, mais c'est loin d'être sa principale qualité. Pour les soldes d'hiver, Amazon vous offre l'opportunité de l'avoir moins cher : 329 euros au lieu de 449 euros.

Les soldes d’hiver sont une occasion pour se procurer des produits high tech au meilleur prix. Si vous êtes à la recherche d’aspirateur robot 2 en 1, l’iRobot Roomba i5 (5152) est une référence abordable dans le domaine. Et, aujourd’hui, ce modèle est même encore moins cher que d’habitude grâce à cette remise immédiate de 27 %.

Qu’attendre du iRobot Roomba i5 (5152) ?

Une cartographie intelligente embarquée

Compatible Google Assistant et Alexa

Mise à jour et nouvelles fonctionnalités automatiques avec iRobot OS

Au lieu de 449 euros habituellement, le iRobot Roomba i5 (5152) est maintenant disponible en promotion à 329 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’iRobot Roomba i5. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' iRobot Roomba i5 au meilleur prix ?

Le ménage à l’air du temps

Pour mieux nettoyer votre maison, l’iRobot Roomba i5 (5152) intègre différentes technologies. L’une d’elles est la cartographie intelligente. L’aspirateur robot va donc cartographier votre intérieur pour mieux identifier l’environnement, et le cas échéant, contourner les obstacles (animaux, vide, corps étrangers, etc.) ainsi que de s’adapter à différents types de sols. Ces informations l’aident à réussir sa mission. Ainsi, selon vos préférences et vos habitudes, l’appareil est en mesure de vous faire des suggestions pour un nettoyage encore plus efficace.

Pour plus d’efficacité, ce modèle nettoie en ligne droite parallèle. Le nettoyage se fait en trois temps : déloger, aspirer et balayer. Sa puissance d’aspiration a été pensée pour arriver à bout des saletés les plus récalcitrantes. Pour que les cheveux et les poils d’animaux ne s’entremêlent pas, pouvant boucher l’aspirateur robot, ce modèle embarque deux extracteurs en caoutchouc.

Prise en main facile

Le iRobot Roomba i5 (5152) affiche 42 x 14 x 45 cm de dimensions pour un poids de 3,18 kg. La capacité du bac est de 0,4 litre. Pour le contrôler, vous avez le choix entre les boutons physiques qui se trouvent sur la partie supérieure de l’aspirateur robot. C’est aussi possible depuis un smartphone, auquel cas, vous devez télécharger et installer iRobot HOME. La dernière possibilité concerne la commande vocale à travers Google Assistant ou Alexa.

Le constructeur annonce une autonomie de 1h30 sur ce modèle. Pour le recharger complètement, il faut compter trois heures. S’il venait à manquer de batterie, il retournera de lui-même à sa base de chargement à brancher sur secteur). Une fois rechargé, il reprendra là où il s’était arrêté. Enfin, deux piles AA, une base de rechargement, deux filtres, dont un en réserve, un câble d’alimentation et le fameux Virtual Wall sont fournis avec cet aspirateur robot.

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Nos sélections par marques

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).