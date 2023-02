Arlo Pro 3 : ce lot de 4 caméras qui filment en 2K est à -66 % pour les soldes

La caméra Arlo Pro 3 regorge de fonctionnalités pour surveiller votre domicile et alerter en cas d’intrusion. Si vous souhaitez investir dans un système de surveillance complet, sachez que lot de 4 est maintenant à 339 euros au lieu de 999 euros.

Réputé dans le domaine des caméras de surveillances, Arlo compte un bon nombre de références comme la Pro 3. Si ce n’est pas le dernier modèle de la marque, cette caméra est bien efficace pour surveiller votre domicile. Elle propose une image en qualité 2K HDR, avec un champ de vision élargi pour avoir le plus de choses possible. Parfaite pour vous rassurer, l’Arlo Pro 3 a tout ce qu’il faut pour sécuriser votre domicile et pour moins cher en ce moment, car le lot de 4 caméras profite d’une belle réduction de 660 euros.

Que propose ce pack ?

Quatre caméras de surveillance sans fil qui filme en 2K

Avec une vision nocturne

Un projecteur et une alarme intégrée

Habituellement à 999 euros, le lot de quatre caméras Arlo Pro 3 est désormais affiché à 339 euros sur le site d’Amazon, soit une économie de 660 euros sur la facture.

En alternative moins chère, il existe un pack contenant deux caméras de surveillance Arlo Pro 2 à 195 euros contre 599 euros habituellement.

Une référence toujours d’actualité

La caméra Arlo Pro 3 propose un design reconnaissable entre tous, avec un format compact et une qualité de fabrication sans faille. Sa robe blanche en plastique résiste aux intempéries et aux UV (pas de certification annoncée) — -20 à 45 degrés Celsius.

Pour l’installation, la marque a tenu à rendre cette étape simple avec plusieurs choix. Vous pouvez soit, la poser sur une surface plate, l’accrocher à un support prévu à cet effet, ou bien un support magnétique, très pratique car détacher la caméra d’un mur devient aisé. Les quatre Arlo Pro 3 de ce pack fonctionnent sur batterie, et disposent d’une autonomie entre 30 et 60 jours d’autonomie. Attention : il faut le Smart Hub, un boîtier à brancher à son routeur, pour faire fonctionner l’ensemble (ce dernier est inclus dans ce pack).

Avec des fonctionnalités très convaincantes

La Arlo Pro 3 est capable de filmer en 2K, avec un angle de vision de 160° qui va permettre de surveiller une zone plus large grâce à un objectif grand-angle. Elle supporte également le HDR. La caméra offre un très bon niveau de détails et une colorimétrie plutôt naturelle. De nuit, la qualité est encore au rendez-vous, grâce à un mode nocturne efficace et vous pourrez même profiter d’un projecteur intégré qui éclairera la zone visée par la caméra. Et si un mouvement suspect est détecté, le projecteur s’enclenchera pour dissuader les intrus d’entrer.

Avec l’application, vous allez pouvoir être alerter en temps réel dès qu’un mouvement suspect est enregistré par la caméra. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, elle est dotée d’une sirène que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez aussi entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez.

Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles. Cependant, sachez que si vous voulez profiter de la détection de mouvement différenciée, la détection de fumée et du stockage des vidéos dans un cloud, vous devrez souscrire à un abonnement. Plusieurs options s’offriront à vous, à partir de 3 euros.

Pour en apprendre davantage, voici notre test sur l’Arlo Pro 3.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures caméras de surveillance connectées en 2023 ?

Soldes d’hiver : les meilleures offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les meilleures offres des soldes dans notre live.

Nos sélections par catégories de produits

Nos sélections par marchands

Nos sélections par marques

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.