Ce puissant laptop Lenovo doté d’un Ryzen 7 Pro profite d’une belle ristourne lors des soldes

Lenovo est le plus gros vendeur de PC au monde depuis plusieurs années, un succès qui s'explique par des configurations solides avec un très bon rapport qualité prix. Ce ThinkPad P14s Gen 2 en est le parfait exemple, et se trouve à 699 euros au lieu de 1 379 euros.

Les ThinkPad de Lenovo sont reconnus comme étant des machines particulièrement robustes, soumis à plusieurs tests de résistance, relevant parfois de la torture. Preuve de leur robustesse est que la NASA utilisait des ThinkPad à bord de ses navettes pendant plusieurs années. D’ailleurs, l’un de ces laptops solides, le ThinkPad P14s Gen 2, bénéficie en ce moment d’une ristourne de 680 euros.

Les atouts du Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 :

Un processeur Ryzen 7 Pro performant

Un châssis complet et aisément transportable

L’accent mis sur la robustesse

Au lieu de 1379 euros habituellement, le Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 est maintenant disponible en promotion à 999 euros en boutique officielle.

Un châssis sobre, mais robuste et léger à la fois

Comme nous l’avons déjà indiqué, la résistance des ThinkPad comme ce P14s Gen 3 est testée selon une douzaine de normes militaires, face aux températures extrêmes, l’humidité, les vibrations et la pression. Le capot n’est pas non plus en béton armé mais on arrive à se retrouver avec un châssis vraiment léger, avec un poids de 1,28 kg, et des dimensions le rendant simple à transporter. Ce châssis est également très complet au niveau de la connectique, avec deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI, un port RJ45, un port jack 3.5 mm et un lecteur de carte à puce.

L’écran est une dalle IPS de 14 pouces en résolution WUXGA (1920 x 1200 pixels), ce qui est comparable au Full HD, et avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La luminosité est annoncée à 300 cd/m². À savoir qu’une autre configuration propose un écran 4K tactile et une couverture complète de la palette de couleurs DCI-P3. Mais, il faudra alors débourser beaucoup plus que 999 euros pour ce modèle.

Performance et sécurité au programme

Les ThinkPad se déclinent en plusieurs séries et les modèles de la série P bénéficient de matériaux et de composants haut de gamme. Celui-ci est équipé d’un processeur Ryzen 7 Pro 6850U, doté de 8 cœurs et de 16 threads et cadencé de 2,7 GHz à 4,7 GHz en mode turbo boost. Il est suffisant pour toutes les tâches bureautiques allant du traitement de texte aux travaux graphiques et sa carte graphique AMD Radeon 680M rend les jeux pas trop gourmands accessibles. Ce processeur est d’ailleurs épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5 cadencée à 6400 MHz et le stockage est assuré par un SSD M.2 de 512 Go au format 2280.

Le Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 est aussi robuste à l’extérieur qu’il ne l’est à l’intérieur. Vous pouvez accéder à votre session via un double système d’authentification biométrique : un lecteur d’empreinte digitale d’une part et un système de reconnaissance faciale de l’autre. Le système est sécurisé par ThinkShield, la solution de sécurité conçue pour cette gamme de laptops, et par la technologie « chip-to-cloud » issue d’un partenariat entre AMD et Microsoft.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).