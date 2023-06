Pratique et simple à installer, Amazon casse le prix de ce pack de prises connectées

Si vous n'avez jamais eu d'écosystème domotique à la maison, les prises connectées sont parmi les meilleurs moyens de commencer dans le domaine. Combinez-les avec une enceinte connectée et vous aurez une maison qui vous obéit au doigt, à l'œil et surtout à la voix. Voyez par vous-même avec ce lot de trois prises connectées qui passe de 34,99 euros à 24,99 euros chez Amazon.

Grâce à une prise connectée, n’importe quel appareil électrique de votre foyer peut devenir un appareil connecté pouvant être contrôlé via votre smartphone ou une commande vocale à travers une enceinte connectée. Ces prises sont accessibles à tous, car simples à installer et abordables, encore plus en ce moment avec cette réduction de 10 euros chez Amazon.

Les prises connectées Meross, c’est quoi ?

Trois prises connectées simples à installer.

Compatibles avec Alexa, Google Home et SmartThings.

Pour contrôler vos appareils connectés à distance.

Au lieu de 34,99 euros habituellement, le lot de trois prises connectées Meross est maintenant disponible en promotion à 24,99 euros chez Amazon grâce à un coupon de 8 euros.

Simple et pratique

Ce pack comprend trois prises connectées de type F (donc de type européenne et non française) que vous pouvez brancher où vous le souhaitez, que ce soit sur une prise murale ou une multiprise. Elles ont un design passe-partout, ce qui leur permet d’être discrètes. Après le branchement, il vous faut ensuite télécharger l’application de Meross qui vous explique comment configurer une prise. Pour ce faire, vous aurez simplement besoin d’une connexion Wi-Fi.

Vous pouvez ensuite utiliser la prise avec une enceinte connectée si vous en possédez une ; elle est compatible avec les assistants Alexa et Google Home, mais pas avec Apple HomeKit. Ainsi, vous pourrez les contrôler à la voix en plus de pouvoir le faire à distance avec votre smartphone. Même si votre routeur est déconnecté d’Internet, vous pouvez toujours contrôler les prises avec votre smartphone à partir du moment où ce dernier se trouve sur le même réseau Wi-Fi.

Pour rendre connectés les objets les plus banals

Branchez un appareil électrique sur la prise connectée, comme une lampe ou un chauffage d’appoint et vous vous apercevrez à quel point il est facile de les contrôler à distance. Vous pouvez même programmer des routines d’enclenchement et d’extinction, comme allumer la lumière à une certaine heure le soi, lorsque vous rentrez du travail ou pour simuler une présence humaine pendant les longues absences.

Autre exemple, vous pouvez allumer la machine à café le matin au moment de vous réveiller ou le climatiseur lorsque vous êtes sur le point d’arriver chez vous les chaudes journées d’été. Il existe des tas et des tas de scénarios ; il vous revient donc d’imaginer comment utiliser ce lot de trois prises connectées de la meilleure des façons.

Afin de comparer les prises connectées Meross avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures prises connectées du moment.

