Plus de 1700 € de réduction sur le TV 8K de Samsung ! Les soldes d’été ne s’interdisent rien

Si vous attendiez les soldes d'été pour vous offrir un TV 8K sans le payer plein pot, votre patience vient d'être récompensée ! Le Samsung QE55QN700B, un TV 8K de 55 pouces taillé autant pour le cinéma que les séries, les matchs de sport et le gaming, affiche une réduction énorme faisant passer son prix de 2699 euros sur le site du constructeur à 934,99 euros chez Cdiscount.

À l’heure actuelle, il s’agit de la définition la plus élevée sur le marché des téléviseurs : plus de 33 millions de pixels pour une image à couper le souffle et dont la qualité est rehaussée grâce à un affichage Neo QLED et plusieurs traitements d’image. Le bijou technologique qu’est le Samsung QE55QN700B n’est pas accessible à tous à cause de son prix exorbitant, sauf en ce moment où il profite d’une réduction de plus de 1700 euros chez Cdiscount ! Et on dit merci les soldes d’été !

Le Samsung QE55QN700B en quelques points

Une dalle Neo QLED en définition 8K !

HDR10+ et Dolby Atmos au programme

Taillé pour le gaming avec ses ports HDMI 2.1

Une interface Smart TV claire avec Tizen

Lancé à 2699 euros, le Samsung QE55QN700B est maintenant disponible en promotion à 934,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES299.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant le Samsung QE55QN700B (2022).



La définition d’image la plus élevée du moment

Tout est dit dans le titre. Le Samsung QE55QN700B arbore une dalle Neo QLED de 55 pouces (diagonale de 138 cm) en définition 8K (7680 x 4320 pixels). Il semblerait cependant que ce TV soit un peu trop en avance sur son temps puisque les chaînes TV et autres contenus affichant cette définition ne sont pas encore répandus. C’est pour combler ce manque que le constructeur sud-coréen a équipé ce TV d’un Quantum Processor Lite 8K capable d’upscaler les contenus en 4K vers la 8K.

Pour sublimer l’image, le Samsung QE55QN700B peut compter sur un affichage Neo QLED, il s’agit d’un affichage QLED dont le rétroéclairage utilise des Mini LED. Cela donne une meilleure luminosité, un blooming mieux maîtrisé et un rapport de contraste inégalé sur un écran qui ne soit pas de l’OLED. Vous avez également les traitements d’image HDR10 et HDR10+, mais toujours pas de Dolby Vision. Pour l’audio, ce TV est affublé de deux haut-parleurs de 30 W RMS chacun compatibles avec le Dolby Atmos.

Qu’en est-il du jeu en 8K ?

Pour commencer, le jeu en 8K n’existe pas. Du moins, pas en résolution native et pour l’heure, aucune console n’est capable de prendre en charge cette définition. Pour cela, il faudra attendre l’arrivée de la PS5 Pro et de la Xbox Series X 8K. Les jeux en 8K 60 FPS auxquels vous jouerez sur ce TV sont le fruit de l’upscaling, tout simplement. Vous pouvez sinon jouer en 4K 120 FPS si vous souhaitez mettre l’accent sur la fluidité, celle-ci étant d’ailleurs garantie par le VRR et AMD FreeSync Premium Pro.

En ce qui concerne les fonctionnalités Smart TV, le Samsung QE55QN700B tourne sous TizenOS qui jouit d’une interface plus claire et d’une navigation moins fastidieuse grâce à une barre latérale très discrète. On retrouve les applications et plateformes de SVOD classiques telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et YouTube. De plus, ce TV est compatible avec Bixby, Alexa et Google Assistant, et si vous souhaitez diffuser du contenu depuis un appareil Apple, il prend également en charge AirPlay 2.

