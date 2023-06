Pour les vacances, n’oubliez pas la pompe à air électrique de Xiaomi en soldes

Vous avez prévu de longues balades à vélo pour vos prochaines vacances ? La pompe à air électrique de Xiaomi est donc vouée à devenir votre nouveau compagnon de route tant elle facilite cette tâche fatigante qu'est le gonflage des pneus. De plus, elle n'est pas réservée qu'aux vélos et aux trottinettes ! Durant les soldes, cet indispensable est proposé à 49,99 euros au lieu de 59,99 euros en boutique officielle.

Parce qu’elle est capable de gonfler et contrôler la pression de vos pneus de vélo, de trottinette, de moto, de voiture ainsi que vos ballons, la pompe à air électrique de Xiaomi est un must-have à obtenir avant de partir en vacances. De plus, le procédé est simple et ne prend que quelques minutes, vous n’avez donc plus qu’à remiser votre vieille pompe à air manuelle et laisser la pompe de Xiaomi travailler à votre place. Quand bien même la ristourne n’est que de 10 euros durant ces soldes d’été, elle vaut largement le coup.

Pourquoi s’offrir la Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S

Un format compact à emmener partout avec soi

Cinq modes de gonflage disponibles

Un port USB-C intégré

Contrôle même la pression de vos pneus

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S est maintenant disponible en promotion à 49,99 euros en boutique officielle.

Une pompe à air pratique et tout-terrain

Vous vous souvenez de votre pompe à air manuelle ? Eh bien, la pompe à air électrique de Xiaomi est radicalement différente pour ce qui est du design. Elle prend la forme d’un boîtier en acier dans un format compact de 12 cm sur 7 cm, ce qui vous permet de la ranger facilement dans un sac ou dans une boîte à gants. Cette transportabilité peut vous sauver la mise en cas de dégonflage inopiné. La pompe est également fournie avec une valve à air, une aiguille amovible, un câble d’alimentation et un étui de rangement.

La Xiaomi Mi Portable Air Pump 1S dispose d’une batterie de 2000 mAh qui se recharge à l’aide d’un câble USB-C en trois heures environ. En une seule charge, cette pompe à air électrique est capable de gonfler jusqu’à huit pneus de vélo, deux pneus de voiture, sept pneus de moto et plus de soixante ballons de volley. Autant dire que vos matchs ne s’arrêteront jamais ! Vous pouvez vous en servir de jour comme de nuit étant donné qu’elle est dotée d’une ampoule LED.

Des performances efficaces et maîtrisées

D’après le constructeur chinois, la pompe à air électrique 1S est plus puissante de 45 % par rapport au modèle précédent et est capable de gonfler pneus et autres objets jusqu’à une pression de 10,3 bars (150 psi). Dans la pratique, cela donne un pneu de vélo gonflé en un peu plus de deux minutes, un pneu de voiture en une dizaine de minutes, un pneu de moto en trois minutes et un ballon en une poignée de secondes. Les capteurs de pression de cette pompe ont même été améliorés pour que vous n’ayez pas à vérifier constamment l’avancée du gonflage.

Pour utiliser la pompe, vous naviguez sur l’écran LED numérique à l’aide des commandes centrales et avant le gonflage, devez sélectionner un des cinq modes de gonflage disponibles. Vous avez un mode vélo, un mode voiture, un mode moto, un mode ballon et un mode manuel avec une valeur par défaut de 35 psi, vous pouvez ensuite suivre la progression du gonflage sur l’écran, celle-ci s’arrêtant automatiquement pour éviter le surgonflage. Sachez enfin que cette pompe est passée par plusieurs tests garantissant sa durabilité, contre les chutes comme contre la surpression et les risques électriques.

