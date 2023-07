Ce puissant balai aspirateur Dyson chute sous les 300 euros pendant les soldes

Les produits Dyson n'échappent pas aux promotions des soldes d'été. Aujourd'hui, c'est le balai aspirateur V8 Absolute qui voit son prix baisser. On pourra en effet le trouver à 299 euros au lieu de 399 euros chez Darty, Boulanger, Cdiscount et sur le site de Dyson.

Si vous êtes à la recherche d’un balai aspirateur puissant et maniable pour expédier l’une des corvées les plus fatigantes, vous pourrez sans problème vous tourner vers les gammes conçues par Dyson, qui domine clairement le marché. Mais la qualité a un prix, et ceux des références de la marque britannique ont parfois de quoi décourager ceux et celles qui n’ont pas forcément le budget de mettre plus de 500 euros dans un aspirateur. Heureusement, les soldes sont passés par là et le Dyson V8 Absolute, doté d’une bonne puissance d’aspiration et de brosses efficaces, bénéficie de 100 euros de réduction.

Les points essentiels du Dyson V8 Absolute

Un balai aspirateur très maniable

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie de 40 minutes

D’abord proposé à 399 euros, le Dyson V8 Absolute est désormais affiché à 299 euros chez Darty, Cdiscount, Boulanger et sur le site de Dyson.

Un balai maniable pour aspirer dans chaque recoin

Les balais aspirateurs signés Dyson sont réputés pour leur très bonne maniabilité. Le V8 Absolute ne fait pas exception à la règle : il dispose en effet de ce format stick sans fil caractéristique du constructeur qui favorise grandement sa prise en main. L’autre atout de ce format, c’est sa légèreté, puisqu’il ne pèse que 3 kg. On pourra donc très facilement le déplacer, et même aspirer du sol au plafond ou sur des meubles en hauteur. Notez aussi qu’il pourra se transformer en aspirateur à main en un seul geste si vous souhaitez qu’il ne fasse qu’une bouchée des miettes sur votre table après votre repas, par exemple.

Pour faire fonctionner le Dyson V8 Absolute, rien de plus simple : vous n’aurez qu’à appuyer sur la gâchette et à la relâcher une fois votre tâche terminée dans une pièce ou dans un endroit en particulier. Et pour que cette mission soit accomplie le mieux possible, le balai aspirateur s’accompagne de plusieurs accessoires, comme une brosse dotée d’un rouleau doux pour capturer les gros débris, une brosse Motorbar qui décollera efficacement la poussière des moquettes et retirer la poussière fine des sols durs ou encore une mini brosse motorisée pour enlever des poussières incrustées dans des espaces confinés. Un long suceur et un accessoire combiné compléteront le tout.

Une puissance assurée

Concernant ses performances, le Dyson V8 Absolute se chargera de débarrasser vos sols de toutes les poussières de manière puissante grâce à son moteur capable d’effectuer près de 110 000 tours par minute. La technologie cyclonique 2 Tier Radial se chargera quant à elle de fournir une forte puissance afin de propulser la poussière dans le réservoir et de la filtrer efficacement, ce qui augmente là encore les performances de l’aspiration. Pour couronner le tout, le V8 Absolute est capable de capturer les allergènes et de rejeter un air bien plus propre.

Enfin, pour ce qui est de son autonomie, le Dyson V8 Absolute peut fonctionner 25 minutes sur une seule charge avec la brosse motorisée, et jusqu’à 40 minutes avec les brosses passives. En mode Max, qui requiert bien plus de puissance, le balai aspirateur ne pourra pas excéder les 7 minutes de fonctionnement. La recharge complète prendra quant à elle 5 heures maximum. En ce qui concerne le vidage du collecteur, un mécanisme astucieux et hygiénique vous permettra d’éjecter la poussière en un seul geste sans avoir à mettre vos mains dans la saleté.

