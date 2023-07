LG Gram : ce PC portable de 16 pouces ultraléger perd 700 euros pendant les soldes

Les soldes continuent et sont l'occasion de faire de super affaires sur la tech, dont les PC portables. Ordinateur ultraléger, mais pourtant muni d'un bel et grand écran de 16 pouces, le LG Gram 16 est à presque -40 % sur la Fnac.

Vous cherchez un ordinateur portable avec un grand écran, sans vous encombrer ? Le LG Gram 16 est un poids plume de 1,2 kg, muni d’un processeur Intel i7 de 13e génération et 16 Go de RAM. Largement suffisant pour la majorité des utilisations ! Grâce à ses belles caractéristiques, il avoisine d’ordinaire les 2 000 euros, mais pendant ces soldes, il chute de 700 euros et s’affiche ainsi à 1 099 euros chez la Fnac.

Le LG Gram 16 en bref

Un poids plume (1,19 kg)

Puce Intel i7-1360P + 16 Go de RAM + 1 To SSD

Écran 16 pouces 2560 x 1600 pixels

Le LG Gram 16 dans cette configuration est d’ordinaire vendu à 1 799 euros. Il profite de 700 euros de réduction chez la Fnac et tombe à 1 099 euros.

LG Gram 16 : un ultraportable à grand écran

LG a tenté de proposer un compromis avec son modèle Gram 16. Vous avez donc droit à un grand écran IPS de 16 pouces avec une haute définition de 2560 par 1600 px, le tout en 16:10. Cela n’empêche pourtant pas le laptop d’être étonnamment fin (16,8 mm) et léger (1,19 kg). La marque a opté pour un châssis en alliage de magnésium, qui permet à la coque d’être à la fois résistante et légère. Sur le design, tout a été misé sur la sobriété. On notera en plus l’intégration d’une connectique très riche : deux ports USB-C en Thunderbolt 4, deux ports USB-A 3.2 Gen 2, un port HDMI et une prise jack. L’idéal pour travailler.

Un ordinateur puissant et endurant

En intégrant un SoC i7 de la dernière génération d’Intel, LG a fait le bon choix. Ce i7-1360P (accompagné d’un chispet graphique Intel Iris Xe) couplé à 16 Go de RAM et un bel espace de stockage de 1 To (SSD) viendra à bout de toutes les tâches du quotidien — à moins que vous n’ayez prévu de faire du montage vidéo ou de la 3D, bien sûr. Si vous comptez l’emmener partout avec vous pour travailler, vous n’aurez pas de souci à vous faire : le LG Gram 16 est équipé d’une grosse batterie de 80W. Vous pouvez ainsi compter sur une très longue autonomie d’environ 12 heures. Le chargeur est d’ailleurs également compact et léger.

Si vous souhaitez plus de détails, nous avions testé la version 2021 du LG Gram 16 (très semblable, excepté le processeur).

