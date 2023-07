L’iPad 10 devient plus abordable pour le Prime Day

L'iPad de 10e génération se présente la gamme sous un nouveau visage modernisé avec plusieurs changements remarquables. Initialement proposé à 589, la nouvelle tablette d'Apple se retrouve aujourd'hui à un prix plus attrayant puisqu'elle est bénéficie de 50 euros de réduction amenant son prix à 499 euros.

Une mise à jour de l’iPad était due depuis un moment, la tablette la plus abordable d’Apple a donc logiquement eu droit à une dixième génération avec des bordures plus fines qui lui procurent une nouvelle jeunesse. Mais aussi avec un tout nouveau port USB-C en prime. Le design des iPad Pro et Air a fini par ruisseler jusqu’à l’entrée de gamme et c’est tant mieux. D’autant plus que ce modèle passe désormais à 499 euros pour le Prime Day.

L’iPad 10 (2022) en deux mots

Un design remis au goût du jour

L’expérience utilisateur d’iPadOS

La puce A14 Bionic et son port USB-C

L’iPad 10 (2022) avec 64 Go de stockage lancé à sa sortie au prix de 589 euros est en ce moment disponible au prix de 499 euros sur Amazon.

Une tablette avec un design plus moderne

Fini les grosses bordures qu’Apple a traînées jusqu’à sa neuvième génération d’iPad. Ici, on retrouve enfin un design qui entre en cohérence avec le reste de la gamme iPad. Adieu le bouton Touch ID qui est relocalisé dans le bouton d’alimentation. Quant aux bords, ils sont enfin amoindris tout autour de l’ardoise. Bonjour les tranches plates et la prise en main améliorée que l’on retrouvait déjà sur les modèles Air et Pro.

La tablette pèse 477 g et offre un écran LCD de 10,9 pouces avec une définition de 1640 × 2360 pixels qui se montre plus que suffisante pour naviguer, lire, jouer, regarder des vidéos. Cet iPad 10 offre une meilleure immersion que sur la génération précédente, mais on aurait tout de même apprécié une définition plus haute bien que celle-ci soit satisfaisante malgré tout.

Des performances revues à la hausse toujours avec l’expérience iPadOS

Pas à la traîne côté performances, les ardoises d’Apple sont connues pour leur interface fluide et avec la puce A14 Bionic qui est toujours considérée comme puissante comparé aux puces du marché, l’iPad 10 ne fait pas exception. Bien que capable, le SoC d’Apple n’égale pas pour autant les puces M1 et M2 contenues dans ses iPad plus haut de gamme et il peut être plus difficile d’en tirer une expérience de jeu qui y soit optimale. Cependant, la tablette conviendra parfaitement à n’importe quel usage de loisir et peut faire tourner n’importe quelle application quotidienne sans souci et avec réactivité.

Son interface iPadOS est également réputée pour sa prise en main et sa plus-value dans les fonctionnalités octroyées. On note de plus sur cette génération l’arrivée d’un port USB-C. Ce port permettra de recharger la tablette à l’aide d’un chargeur 25 W qui lui permettra de revenir à 100 % en plus d’une heure. La tablette profitant en outre d’une autonomie atteignant une journée et demie en usage intensif.

Pour en apprendre plus sur l’Apple iPad 10 (2022), le test détaillé est à retrouver sur Frandroid.

