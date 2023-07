Apple Watch Series 8 : près de 100 euros en moins pour la dernière montre connectée premium d’Apple

L’Apple Watch Series 8 est la dernière montre premium de la marque. Rarement en promotion, Amazon profite du Prime Day pour proposer la version 41 mm à son prix le plus bas : 409 euros au lieu de 499 euros.

L’Apple Watch Series 8

est la dernière montre connectée premium présenté par Apple aux côtés de la Apple Watch Ultra. Elle ressemble à la Series 7, à quelques détails près. Elle ajoute un nouveau capteur capable de suivre le cycle menstruel, mais également quelques fonctionnalités intéressantes. Aujourd’hui, sa version 41 mm perd 90 euros sur son prix de lancement sur Amazon.

Les points essentiels de l’Apple Watch Series 8

Un bel écran donnant accès à un OS particulièrement fluide

Des fonctions sportives et santé avancées

Un GPS précis et un mode économie d’énergie pratique

Initialement proposée à 539 euros, l’Apple Watch Series 8 (41 mm, GPS) est aujourd’hui disponible à 409 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

Un écran Oled bien lumineux

Comme sur la Series 7, on retrouvera sur la Series 8 ce fameux écran carré, aux bords arrondis, toujours aussi élégant et qui profite des finitions exemplaires de la marque. On aura surtout droit à une dalle Oled Retina de 1,69 pouce (430 x 352 pixels), qui promet des contrastes infinis et une excellente expérience visuelle. L’Always-On est également de la partie pour l’aspect pratique. Ajoutons à cela une luminosité capable de grimper à 1000 cd/m², soit l’assurance de lire les informations affichées même en plein soleil.

S’agissant de son autonomie, nous avons pu utiliser la montre, lors de notre test, durant 29 heures avant qu’elle ne tombe à court de batterie, même en gardant le mode Always-On activé ainsi que le suivi du sommeil. Mention spéciale par ailleurs pour le mode économie d’énergie, qui permet de doubler la durée d’utilisation du wearable.

Une montre « couteau suisse » a l’aise dans toutes les situations

La Series 8 tire avantage de watchOS 9 pour être toujours aussi efficace sur le suivi des activités sportives. Elle est bardée de capteurs : un gyroscope, un accéléromètre, une boussole, un altimètre, et même un altimètre barométrique plus économe en énergie. Un compagnon idéal durant vos sessions sportives, que vous ayez opté pour du vélo, de la marche, du yoga ou même de la natation (la montre est d’ailleurs toujours étanche jusqu’à 50 m).

Les véritables nouveautés se situent au niveau des capteurs, dont un capteur de température qui permet de suivre le cycle menstruel. Cette version est ainsi en mesure d’indiquer l’arrivée de la période d’ovulation. Elle aussi capable de détecter les accidents de voiture. Cette fonction va simplement automatiquement appeler les secours sans que l’utilisateur ait besoin de faire une action. Pour cela, Apple a mis à jour le gyroscope et l’accéléromètre de ses appareils afin d’avoir des mesures plus précises et éviter les fausses alertes.

Elle une aussi très bonne alliée pour garder un œil sur votre santé avec la présence du cardiofréquencemètre, du capteur SpO2 pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil et l’ECG

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 8.

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

