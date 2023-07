Les soldes d’été réduisent de 50 % le prix de ce casque à réduction de bruit Sennheiser

Les casques audio et les écouteurs sans fil sont pratiquement tous dotés de la réduction de bruit active, une technologie qui vous isole des bruits extérieurs et vous permet de mieux vous immerger dans votre contenu. Au départ réservée aux appareils les plus onéreux, elle est désormais plus accessible. Il est devenu normal de la retrouver dans des casques d'entrée et du milieu de gamme comme ce Sennheiser HD 458BT, à 99,99 euros au lieu de 199,99 euros durant ces soldes d'été.

Le Sennheiser HD 458BT est un casque complet, abordable et sans prétention dans le sens où il ne cherche pas à concurrencer les modèles haut de gamme. Il a surtout le mérite de profiter de l’expertise du constructeur allemand qui a contribué à de nombreuses avancées dans les technologies audio. Alors que les soldes d’été ont entamé leur dernière démarque, ce bon casque audio profite d’une réduction de 50 % chez Darty.

Le Sennheiser HD 458 BT en quelques points

Un casque confortable avec réduction de bruit active

Une autonomie généreuse d’environ 30 heures

La prise en charge des codecs SBC, AAC, aptX et aptX low latency

Au lieu de 199,99 euros habituellement, le Sennheiser HD 458BT est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Darty.

Un casque confortable et endurant

Le Sennheiser HD 458BT est un casque du milieu de gamme vraiment correct, sur le design et le confort pour commencer. Avec un poids de 240 grammes, il est léger et ne se fait pas sentir sur la longue durée. Les oreillettes et l’arceau sont en plastique noir avec des touches de rouge sur les tranches, les coussinets sont revêtus de similicuir pour assurer un certain confort et assurer une bonne isolation passive. De plus, il est pliable et est accompagné d’une sacoche de transport.

L’un des gros points forts du Sennheiser HD 458BT est son autonomie, celle-ci s’élève à environ 30 heures sans la réduction de bruit active, avec, il faudra probablement compter sur un peu plus d’une vingtaine d’heures. Lorsque vous tombez en panne d’énergie, vous pouvez le recharger via son port USB-C. En revanche, récupérer l’intégralité de la batterie prend un peu de temps, plus de deux heures.

Une réduction de bruit plutôt satisfaisante

Alors que le Sennheiser HD 458BT est capable d’une isolation passive déjà satisfaisante, elle propose en outre une réduction de bruit active. Cette dernière fonctionne grâce aux deux microphones qui filtrent les bruits extérieurs et elle s’avère surtout efficace sur les médiums et les basses fréquences. Elle n’est pas au même niveau que celle des casques audio haut de gamme du marché, mais c’est déjà suffisant pour installer une bulle de silence lorsque vous prenez les transports en commun.

Concluons sur les performances sonores, pour commencer, le Sennheiser HD 458BT est compatible avec les codecs Bluetooth basiques ainsi que l’aptX low latency qui synchronise quasi parfaitement votre smartphone et votre casque, ce qui est plus agréable lorsqu’on regarde une série. Sur le rendu sonore en lui-même, ce casque délivre de bonnes performances sur les graves et les médiums, c’est en revanche moins bon sur les aigus, mais rien qui ne pourrait freiner l’envie d’obtenir ce casque à un tel prix.

