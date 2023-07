Le Roborock Dyad aspire, lave et sèche vos sols et perd 280 € durant les soldes

Au lieu de nettoyer vos sols avec un aspirateur pour ensuite leur redonner du lustre en passant la serpillère, vous pouvez opter pour un aspirateur qui fait les deux simultanément. Le Roborock Dyad est un aspirateur tout-en-un, c'est-à-dire qu'il est capable d'aspirer, de laver et même de sécher vos sols. Durant les soldes d'été, cet aspirateur atypique est disponible à 219,99 euros au lieu de son prix de départ de 499 euros chez Rue du Commerce.

Le constructeur chinois Roborock s’est imposé en quelques années comme étant le spécialiste des appareils de nettoyage, et plus particulièrement des robots aspirateurs. Cette filiale de Xiaomi propose également des modèles d’aspirateur plus classiques, mais pas trop non plus, comme ce Dyad capable d’aspirer vos sols, mais aussi de les nettoyer et de les sécher avec deux moteurs et trois rouleaux. Durant les soldes d’été, il est possible de mettre la main sur cet aspirateur noté 8/10 dans nos colonnes avec une belle promo sur son prix de départ.

Le Roborock Dyad en quelques points

Un aspirateur tout-en-un qui aspire, nettoie et sèche

Une bonne ergonomie

Une autonomie importante

Au lieu de 449 euros habituellement, le Roborock Dyad est maintenant disponible en promotion à 219,99 euros chez Rue du Commerce.

Un aspirateur au design ingénieux

Le Roborock Dyad ressemble à un aspirateur-balai, mais il arbore plusieurs différences, il est d’abord moins polyvalent puisque conçu uniquement pour les sols durs. En clair, ne pensez pas à l’utiliser sur votre tapis ou votre canapé. En revanche, il se montre beaucoup plus fonctionnel avec son système à double moteur et à triple rouleaux qui tournent chacun dans un sens opposé à l’autre. Grâce à cela, le Roborock Dyad est capable d’aspirer vos saletés et de laver vos sols simultanément.

Cet aspirateur se montre plutôt endurant, il intègre une batterie de 5000 mAh apte à fonctionner d’une traite pendant 45 minutes, ce qui équivaut à une surface nettoyée, lavée et séchée de 280 m² environ. Ça, ce sont les données communiquées par le constructeur. Lors de notre test, nous avons utilisé le Roborock Dyad durant 25 minutes et avons nettoyé une surface de 90 m², ce qui a consommé 40 % de l’autonomie. Le rapport temps de nettoyage/autonomie restante semble à peu près fidèle à ce qui est communiqué par Roborock.

Aspiration, lavage et même séchage au programme

Comme mentionné ci-dessus, le Roborock Dyad est capable d’aspirer vos saletés, de laver vos sols et de les sécher en même temps. En plus du système à trois rouleaux, vous avez un mode séchage qui ne s’est toutefois pas montré si efficace que cela durant notre test puisqu’il laissait le sol derrière lui encore légèrement humide. En revanche, il n’y a rien à redire sur les performances de lavage, le Dyad ne nécessite pas de second passage en général. Quant à la puissance d’aspiration, elle est un peu plus faible que celle d’un aspirateur-balai, mais c’est tout à fait normal puisque le Dyad n’est pas conçu pour les sols textiles.

Après le nettoyage vient la partie entretien qui est plutôt simple. L’écran du Roborock Dyad indique lorsqu’il est temps de nettoyer les trois rouleaux qui se démontent facilement pour enlever les gros débris, il y a ensuite un mode auto-nettoyage qui fait tourner les rouleaux à grande vitesse pour les laver. Il y a également les collecteurs d’eau sale et de saletés à vider, le seul point noir est que les saletés sont stockées dans un filtre qui s’avère complexe à démonter.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Roborock Dyad.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par catégorie de produits

Nos sélections par marchand

