L’Apple Watch Series 8 baisse fortement son prix avant la sortie officielle de la Series 9

L'Apple Watch Series 9 vient d'être dévoilé et apporte de légers changements par rapport à la Series 8. Cette dernière reste une très bonne montre connectée à conseiller, d'autant plus qu'elle se vend à seulement 389 euros au lieu de 499 euros de base.

L’an passé, Apple nous dévoilait sa Watch Series 8, une montre connectée toujours à la pointe, mais sans grande révolution. La Series 9 prend la relève cette année, avec un écran plus lumineux, une nouvelle puce et quelques fonctionnalités en plus. Tout cela n’empêche pas de se tourner vers le modèle de l’an passé, qui propose un bel écran OLED, un OS fluide et des fonctionnalités sportives avancées. Pour ne rien gâcher, elle a l’avantage de coûter moins cher et se trouve même à son prix le plus bas sur Amazon.

L’essentiel à retenir de l’Apple Watch Series 8

Un bel écran donnant accès à un OS particulièrement fluide

Des fonctions sportives et santé avancées

Un suivi GPS très précis

Proposé à sa sortie à 499 euros, puis remisé à 449 euros, l’Apple Watch Series 8 (GPS, 41 mm) est en ce moment disponible en promotion à 389 euros sur le site d’Amazon. Deux coloris sont proposés à ce prix.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple Watch Series 8. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Apple Watch Series 8 au meilleur prix ?

Une Apple Watch qui séduit encore

L’Apple Watch Series 8 n’a rien changé sur le design, et reprend exactement le même boitier que la Series 7. C’est donc toujours un cadran carré aux bords légèrement arrondis que l’on retrouve, mais avec un affinement des bordures qui offre un meilleur confort pour la navigation. Autrement, on retrouve la fameuse Digital Crown, ainsi qu’un écran Oled Retina Always-On Display qui offre une belle luminosité jusqu’à 1000 cd/m². Même si l’écran de la Series 9 monte jusqu’à 2000 cd/m², celui de la Series 8 permet de lire confortablement les informations en plein soleil.

L’autonomie est un peu plus généreuse, notamment grâce à l’apparition d’un nouveau mode : « économie d’énergie ». Ce dernier a permis, durant notre test, de tenir deux jours. Il y a du mieux, mais c’est encore léger face à d’autres concurrents, surtout si on a une utilisation intensive, comme utiliser le GPS ou encore le mode Always-on. Il faudra compter une heure pour la recharger.

Pratique pour suivre ses activités sportives

Même si elle n’est pas axée vers une utilisation sportive comme le serait une montre Garmin, l’Apple Watch Series 8 apporte des fonctionnalités poussées grâce à son OS. Elle est bardée de capteurs : un gyroscope, un accéléromètre, une boussole, et même un altimètre barométrique plus économe en énergie. Un compagnon idéal durant vos sessions sportives, que vous optez pour du vélo, de la marche, du yoga ou même de la natation (la montre est d’ailleurs toujours étanche jusqu’à 50 m). Et lors de notre test, le GPS s’est montré particulièrement précis.

Elle reste une très bonne alliée pour garder un œil sur votre santé avec la présence du cardiofréquencemètre, du capteur SpO2 pour la mesure du taux d’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil et l’ECG. Les nouveautés apportés sur ce modèle est la présence d’un capteur de température qui permet de suivre le cycle menstruel. Cette version est ainsi en mesure d’indiquer l’arrivée de la période d’ovulation. Elle aussi capable de détecter lest chutes et les accidents de voiture. Cette fonction va simplement automatiquement appeler les secours sans que l’utilisateur ait besoin de faire une action. Pour cela, Apple a mis à jour le gyroscope et l’accéléromètre de ses appareils afin d’avoir des mesures plus précises et éviter les fausses alertes.

Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur l’Apple Watch Series 8.

Envie de comparer l’Apple Watch Series 8 avec d’autres produits de la même catégorie ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.