Déjà 30 % de remise pour les nouveaux écouteurs sans fils pas chers de Samsung grâce au Black Friday

Les Samsung Galaxy Buds FE sont des écouteurs sans fil qui vont plaire aux petits budgets. Proposés à moins de 100 euros, aujourd'hui, on les retrouve 30 euros moins chers grâce au Black Friday Week.

Si vous n’êtes pas familier avec la gamme FE de Samsung, sachez que cette série a pour but de faire profiter d’une expérience proche du haut de gamme, avec quelques concessions pour s’afficher à un prix contenu. Après l’avoir fait sur sa gamme de smartphones, puis de tablettes, le constructeur sud-coréen tente du côté de l’audio, avec les Galaxy Buds FE. Des écouteurs sous la barre des 100 euros, qui sont d’ailleurs encore plus abordables grâce au Black Friday Week.

Les avantages des Samsung Galaxy Buds FE

Des écouteurs très confortables et légers

Des basses présentes et la réduction de bruit de la partie

Une belle autonomie

Vendus au départ à 99 euros, les Samsung Galaxy Buds FE voient leur prix passer à 69 euros sur le site d’Amazon durant le Black Friday Week.

En alternative, on trouve les FreeBuds 5i de Huawei, qui sont aussi en promotion : 74,99 euros au lieu de 99 euros au départ.

Des écouteurs confortables avec un bon maintien

Avec ses Galaxy Buds FE, Samsung fait dans la sobriété pure. On est face à des écouteurs simples, arrondies et de petites tailles qui sont très agréables à porter. Ils comportent une ailette sur chaque oreillette, qui permet de faciliter la bonne tenue des écouteurs. Plusieurs embouts en silicone sont aussi fournis pour s’adapter au mieux à chaque utilisateur. Légers, ils sauront se faire oublier lors de longues sessions d’écoute.

On apprécie surtout que les Buds FE s’intègrent bien à l’écosystème de Samsung. On peut compter sur les fonctionnalités d’appairage rapide et d’Auto Switch. Celle-ci permet aux écouteurs de passer d’un appareil Samsung à l’autre de manière fluide, comme lorsque l’on reçoit un appel sur son smartphone, par exemple. La compatibilité avec l’application SmartThings est aussi assurée.

Une bonne autonomie pour les utiliser longtemps

Les Galaxy Buds FE sont dotés de la réduction de bruit active grâce à trois micros, deux internes et un externe, pour d’abord capter les sons alentours avant de les atténuer. Dans les faits, elle est plutôt bonne, mais assez inégale, notamment sur les bruits aigus. Un mode « son environnant » va venir désactiver automatiquement l’ANC, et permettre d’entendre son interlocuteur ou l’environnement distinctement sans avoir à retirer les écouteurs.

Côté audio, les écouteurs abordables de Samsung s’appuient sur un seul transducteur de 6,5 mm par écouteur donc : cela retire de la précision au son de cette paire. Autrement, les mediums et les voix sont là, les basses aussi, mais les aigus sont inégaux. Là où brillent les écouteurs, c’est sur la partie autonomie. Durant notre test, nous avons pu mesurer un temps d’écoute de six heures avec l’ANC. Ce n’est pas ce qui se fait de mieux, mais c’est très bon. D’autant plus que la charge des écouteurs est plutôt rapide : on est sûrs de ne jamais tomber en rade, il faut moins d’une demi-heure pour revenir à 100 %.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur les Samsung Galaxy Buds FE.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu'au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

