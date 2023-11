L’excellente manette sans fil Xbox Series chute sous les 40 € lors du Black Friday

Que l'on soit gamer sur Xbox, PC ou sur une autre plateforme, on a toujours besoin d'une deuxième manette en cas de secours ou pour le multijoueur local. Ce deal du Black Friday a donc toutes les chances d'avoir du succès puisque la manette sans fil Xbox Series voit son prix chuter de 59,99 euros à seulement 39,99 euros chez Cdiscount.

Alors que Sony nous livrait une manette immersive comme jamais auparavant avec la DualSense, Microsoft a décidé de rester sur une formule basique mais toujours gagnante. La manette sans fil Xbox Series est toujours vue comme étant la meilleure manette du marché, notamment grâce à sa compatibilité multiplateforme et son excellente prise en main. Les promotions sur cette manette sont rares, il vaut mieux donc profiter de ce Black Friday pour l’acquérir à moindres coûts.

Les atouts de la manette sans fil Xbox Series

Une ergonomie au top !

Une grande polyvalence avec les autres plateformes

Une autonomie de 40 heures avec les piles AA

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la manette sans fil Xbox Series (Carbon Black) est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Microsoft Manette sans fil Xbox Series. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Microsoft Manette sans fil Xbox Séries au meilleur prix ?

Incontournable et universelle

Lancée à l’occasion de la sortie de la Xbox Series X/S, la manette sans fil Xbox Series reprend nombre de traits qui ont fait le succès de la manette de la Xbox One mais aussi de l’Elite Series 2 sortie une année avant elle. On se retrouve donc face à une manette qui change peu mais qui reste une référence incontournable. L’une des grosses nouveautés visibles est le passage à l’USB-C pour profiter du plug-and-play et ainsi jouer en filaire sur plusieurs plateformes.

La raison pour laquelle les manettes Xbox sont les plus recommandées auprès des gamers, c’est grâce à sa compatibilité multiplateforme. Entre le protocole de connexion Xbox Wireless, le Bluetooth et le câble USB-C, elle ne moyens pour se connecter à un appareil autre que la Xbox Series. Il est ainsi possible de l’utiliser avec la Xbox One mais également sur un PC sous Windows 10 ainsi que les Mac et autres appareils sous Android et iOS, qu’il s’agisse d’une tablette, d’une Smart TV et même d’un smartphone !

Une ergonomie revue à la hausse

La manette sans fil Xbox Series embarque peu de nouveautés contrairement à la DualSense de Sony qui a intégré des gâchettes adaptatives et le retour haptique, Microsoft se contente d’opérer quelques changements au niveau de l’ergonomie. Nous avons ainsi un D-Pad circulaire à l’instar de la manette Elite Series 2 ainsi qu’un nouveau grip à l’arrière pour améliorer la préhension. Les joysticks profitent aussi d’un nouveau revêtement pour une meilleure adhérence et les gâchettes se voient désormais équipées de nouveaux moteurs de vibrations.

La configuration des boutons ne change pas, si ce n’est l’apparition d’un bouton « Share » qui permet de prendre une capture d’écran ou d’enregistrer quelques secondes d’une partie en cours afin de les partager sur les réseaux sociaux. Enfin, ce n’est pas forcément visible au premier coup d’œil mais la manette Xbox Series est légèrement plus compacte que la manette Xbox One, et ce afin de mieux convenir aux mains d’enfants. Pour l’autonomie, il faut compter 40 heures avec des piles AA ou 30 heures avec la batterie rechargeable officielle.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la manette sans fil Xbox Series.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

