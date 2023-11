Le meilleur aspirateur robot d’entrée de gamme de Xiaomi est à moitié prix pour le Black Friday

S'il y a un constructeur capable de proposer des équipements pour une maison connectée à un prix contenu, c'est bien Xiaomi. Le constructeur chinois propose aussi bien des purificateurs d'air connectés que des robots de cuisson en passant par les robots-aspirateurs à des tarifs accessibles même aux budgets limités. Par exemple, le Xiaomi Robot Vacuum S12 qui voit son prix chuter de 299,99 euros à 139,99 euros pendant le Black Friday.

Les robots-aspirateurs sont des aides utiles au quotidien mais ne sont pas souvent à la portée des budgets limités, et c’est généralement lorsqu’on a besoin d’un segment d’entrée de gamme sur un marché que Xiaomi apparaît. Après un Vacuum-Mop 2 Pro trop cher et pas assez performant, le constructeur chinois a revu sa copie pour concevoir le Robot Vacuum S12, le nouveau chevalier blanc des salons poussiéreux et des carrelages sales. Pendant le Black Friday, le Xiaomi Robot Vacuum S12 est à moitié prix en boutique officielle.

Les atouts du Xiaomi Robot Vacuum S12

Le design et les finitions

De bonnes performances en aspiration

Son rapport qualité-prix

Au lieu de 299,99 euros habituellement, le Xiaomi Robot Vacuum S12 est maintenant disponible en promotion à 139,99 euros en boutique officielle avec le code promo BFRIDAY10. Idem pour le Xiaomi Robot Vacuum E12 disponible en promotion à 89,99 euros sur le même site.

Le nouveau chevalier blanc de Xiaomi

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 est un modèle d’entrée de gamme mais cela ne l’empêche pas d’être un produit soigné. Il arbore un châssis en plastique blanc mat d’une hauteur de 9,45 cm, ce qui l’empêche de passer sous certains meubles. Le petit dôme qui le couronne est le télémètre laser qui lui permet de cartographier son environnement et de naviguer en évitant les obstacles. Le Robot Vacuum S12 embarque également des bumpers anti-collisions et des capteurs de vide pour éviter les chutes dans les escaliers. Pour son prix, il est bien équipé.

À l’instar des autres robots-aspirateurs du constructeur chinois, celui-ci doit être appareillé à l’application Xiaomi Home qu’on ne présente plus et peut être associé aux assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Lors d’un premier passage, le Xiaomi Robot Vacuum S12 effectue une première cartographie des lieux qu’il est possible d’éditer sur l’application et qui sert ensuite comme base pour paramétrer les séances de nettoyage. Pour chaque pièce, Xiaomi Home propose de sélectionner un mode de nettoyage entre l’aspiration et le lavage, la puissance d’aspiration ou le débit d’eau. Ensuite, on peut créer un planning de nettoyage.

Un rapport performances/prix satisfaisant

D’après le constructeur chinois, le Xiaomi Robot Vacuum S12 est doté d’une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, ce qui est satisfaisant dans la pratique. D’autant plus que ce robot-aspirateur est équipé d’une brosse centrale et de brosses latérales efficaces pour enrouler les cheveux et poils d’animaux, aussi bien sur les sols durs que les tapis. Du côté du lavage, c’est juste. La serpillère arrive à bout des taches fraîches et légères mais doit passer en mode Nettoyage professionnel pour celles incrustées, et là encore, elle laisse encore quelques traces.

Une fois de plus, le Xiaomi Robot Vacuum S12 est un robot-aspirateur d’entrée de gamme, ce qui se ressent également à l’entretien. Tout se fait à la main, du nettoyage des brosses à la vidange des bacs à eau et à poussière en passant par le remplacement des filtres dont le niveau d’usure est indiqué sur l’application. Enfin, l’autonomie s’élève à deux heures selon Xiaomi mais il faut rabaisser cette durée à 1h30 en puissance intermédiaire. Une charge complète prend 2h30.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi Robot Vacuum S12.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

