Asus ROG Phone 6D : ce smartphone gaming surpuissant est à -60 % pour le Black Friday

Pendant le Black Friday, il y a les bonnes affaires, et les super bonnes affaires ! L'Asus ROG Phone 6D fait partie de cette dernière catégorie puisque son prix chute de 949 euros à seulement 389 euros chez AliExpress. Un prix rarement vu pour un smartphone gaming à l'écran ultra-fluide et doté d'une belle puissance de frappe !

Déclinaison de l’Asus ROG Phone 6, l’Asus ROG Phone 6D fut l’occasion de comparer les deux processeurs les plus puissants au moment de sa sortie : son MediaTek Dimensity 9000+ face au Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Au-delà du SoC, ces deux smartphones partagent une fiche technique quasiment identique, mais pendant le Black Friday, c’est surtout le prix qui fait la différence. Chez AliExpress, l’Asus ROG Phone 6D profite d’une réduction de 59 % grâce au cumul de plusieurs réductions !

L’Asus ROG Phone 6D en quelques mots

Un smartphone solide aux belles finitions

Des performances monstrueuses

Un port jack 3.5 mm

Un écosystème d’accessoires uniques pour le gaming

Au lieu de 949 euros habituellement, l’Asus ROG Phone 6D est maintenant disponible en promotion à 389 euros chez AliExpress avec le code promo FR50 et un coupon vendeur de 10 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Asus ROG Phone 6D. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter L' Asus ROG Phone 6D au meilleur prix ?

Un grand écran pour les gamers

En comparant les fiches techniques de l’Asus ROG Phone 6 et du ROG Phone 6D, on remarque de grandes similitudes, que ce soit au niveau du design que de l’écran en passant par l’appareil photo et la batterie. Ainsi, nous faisons toujours face à ce design unique, très gamer, avec un peu plus d’embonpoint que ses concurrents. Le châssis embarque notamment une prise jack 3.5 mm, des LED sur le dos qui signalent les notifications mais aussi des Air Triggers, des zones à ultrasons pouvant être affectées à certaines actions dans le jeu via un mappage tactile.

Pour le grand écran de 6,78 pouces, le constructeur taïwanais opte pour une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 448 x 1 080 pixels) capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le rapport de contraste infini allié à l’ultra-fluidité est un véritable plaisir, que ce soit pour le visionnage de vidéos ou le gaming. L’Asus ROG Phone 6D compte aussi sur une batterie à deux cellules de 3 000 mAh, pour atteindre une capacité totale de 6 000 mAh. Cette configuration lui assure deux bonnes journées d’autonomie et est compatible avec la recharge de 65 W.

Un smartphones aux performances flamboyantes

Parlons du MediaTek Dimensity 9000+, la puce ultra haut de gamme qui équipe l’Asus ROG Phone 6D censé tenir tête au Snapdragon 8+ Gen 1. Ce SoC est associé ici avec 12 Go de RAM LPDDR5X et promet des performances élevées, que ce soit pour le multitâche pour le gaming, il fait jeu égal avec le Snapdragon 8+ Gen 1. Ce qui signifie que tous les gros jeux du Play Store fonctionnent sans soucis mais il y a un détail qui place le ROG Phone 6D en deçà de la concurrence, celui de la gestion thermique.

Dans notre test, nous comparions l’Asus ROG Phone 6D à Icare, ce personnage de la mythologie grecque qui s’est brûlé les ailes en approchant le soleil. Belle allégorie pour signifier qu’en voulant atteindre le sommet, l’Asus ROG Phone 6D chauffe trop. Asus a prévu le coup en proposant un accessoire de refroidissement vendu à part, l’AeroActive Cooler 6. Celui-ci se fixe directement sur le dos du smartphone et est capable de faire descendre la température d’une dizaine de degrés, encore faudrait-il l’avoir constamment sur soi.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Asus ROG Phone 6D.

