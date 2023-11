Grâce au Black Friday, le Xiaomi Redmi Note 12 5G ne coûte plus si cher que ça

Le Xiaomi Redmi Note 12 5G est un bon smartphone entrée de gamme à conseiller. C’est d’autant plus vrai, maintenant qu’il chute à 180 euros, contre 299 euros au départ.

Le Redmi Note 12 5G est l’actuelle référence entrée de gamme chez Xiaomi. Il a de sérieux atouts pour plaire, en plus de son tarif contenu, il jouit d’un excellent écran et d’une puce efficace. Déjà abordable, on le trouve 119 euros moins chers grâce à un code promo durant le Black Friday.

Les points positifs du Xiaomi Redmi Note 12 5G

Un superbe écran Oled

Performant, même en jeu

Une puissance de charge honorable pour le prix

Vendu à 299 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 5G s’affiche à 200 euros sur le site AliExpress, mais en appliquant le code AEFR20, le téléphone tombe à 180 euros.

Pourquoi on recommande le Xiaomi Redmi Note 12 5G ?

L’écran est sans aucun doute l’atout numéro 1 de ce téléphone. Il se paie de luxe de proposer une dalle Oled de 6,67 pouces, impensable à ce tarif. Vous avez même droit à un taux rafraîchissement de 120 Hz pour fluidifier la navigation. Les couleurs vibrantes et le taux de contraste excellent sont au rendez-vous.

Animé par le Snapdragon 4 Gen 1, le Redmi Note 12 5G s’est montrée particulièrement performant sur des titres comme Genshin Impact même si quelques lags sont à noter — sans que cela soit vraiment dérangeant. Au quotidien, le téléphone est plus fluide que sa concurrence au même prix. Si la photo n’est pas son point fort, le téléphone donne dans l’efficace et arrive même à proposer un mode portrait correct. Enfin, avec sa batterie de 5 000 mAh, il peut tenir une journée tout juste avant de céder. La charge de 33W n’est pas la plus performante, mais vous allez pouvoir passer de 2 % à 50 % en 30 minutes.

Besoin d’en savoir plus ? N’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Redmi Note 12 5G.

