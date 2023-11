Crucial MX500 : le meilleur SSD SATA est à son prix le plus bas pour le Black Friday, dans sa version 4 To

Pour redonner de la vivacité à un PC d'entrée ou du milieu de gamme, un SSD SATA suffit amplement et c'est une solution plus raisonnable financièrement parlant si on compare avec les SSD NVMe. Pendant le Black Friday, le Crucial MX500 de 4 To, une référence incontournable sur le marché, voit son prix chuter à seulement 174,99 euros, un prix qu'il n'avait jamais atteint auparavant.

La mode est aux SSD NVMe aujourd’hui mais les SSD SATA restent des solutions de stockage fiables et encore plus intéressantes du point de vue du rapport qualité-prix. Parmi les références les plus populaires, on trouve le Crucial MX500 dont les performances sont parmi les plus élevées dans sa catégorie. Pendant le Black Friday, ce SSD SATA atteint son prix le plus bas dans sa version de 4 To . Redonner un coup de fouet à son PC ne coûte plus si cher que ça de nos jours.

Le Crucial MX500 en quelques points

D’excellentes performances avec son interface SATA III

Une solution de stockage plus robuste que les HDD

Un rapport qualité-prix de haut vol, même pour aujourd’hui

Au lieu d’un prix barré de 189,99 euros, le Crucial MX500 (4 To) est maintenant disponible en promotion à 174,99 euros sur Rakuten, via le vendeur Darty, grâce au code promo BLACK15.

Un SSD SATA toujours fiable aujourd’hui

Un SSD NVMe est tout indiqué pour un PC haut de gamme pour lancer des jeux vidéo lourds ou s’adonner à des travaux graphiques complexes, mais pour une configuration d’entrée ou du milieu de gamme, un SSD SATA suffit amplement. Avec sa capacité de stockage de 1 To, ce Crucial MX500 offre assez d’espace pour stocker une multitude de fichiers, de logiciels et quelques jeux légers tant qu’à faire. Pour un PC qui présente des signes d’essoufflement à cause de son disque dur saturé, le Crucial MX500 est le remède idéal pour lui redonner un coup de fouet.

Le constructeur américain annonce pour son MX500 une vitesse de lecture séquentielle de 560 Mo/s et une vitesse d’écriture séquentielle de 510 Mo/s. Si c’est environ dix fois moins rapide qu’un SSD NVMe, c’est largement suffisant pour que des transferts de fichiers ou que le lancement d’une application ne s’exécute en une poignée de secondes. Il est même possible de l’utiliser pour le gaming si les jeux vidéo ne sont pas trop gourmands en ressources.

Capable de durer dans le temps

Les SSD SATA et NVMe ont été conçus pour être plus robustes que les disques durs HDD et ainsi durer plus longtemps. Cela est dû à leur conception, alors que les HDD sont conçus avec des pièces mécaniques pouvant s’endommager au moindre choc, les SSD fonctionnent uniquement avec des cellules de mémoire flash. Ainsi, ils sont plus résistants aux chutes et aux vibrations et les données qui y sont stockées sont plus en sûreté que dans un disque dur traditionnel.

Toujours pour ce qui est de la durabilité, Crucial communique une durée de vie de 360 TBW pour le MX500 de 1 To. Cela signifie que ce SSD est capable d’écrire 360 To de données avant d’arriver en bout de course, ce qui représente une écriture quotidienne de 197 Go de données pendant 5 ans, et quasiment personne n’écrit une telle quantité de données par jour. Enfin, Crucial assortit le MX500 d’une garantie constructeur de cinq ans histoire d’avoir l’esprit tranquille un long moment avant de penser à le changer.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.