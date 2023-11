LG OLED65G3 : le roi des TV OLED devient un super deal du Black Friday grâce à cette offre

Le Black Friday de cette année est très prolifique en bonnes affaires et promotions, particulièrement sur le marché des TV. Les modèles haut de gamme comme les nouveautés n'échappent pas aux réductions et même le roi des TV OLED est à un super prix durant cet événement. Chez Rakuten, le LG OLED65G3 est disponible pour 1 669,99 euros au lieu de son prix de lancement de 3 599 euros.

L’OLED est l’une des technologies d’affichage les plus prisées grâce à son rapport de contraste infini, mais il lui est également reproché son manque de luminosité. Spécialiste des TV OLED, LG a trouvé le moyen de passer outre ce défaut avec ses derniers TV G3 dotés des dalles OLED les plus lumineuses du marché, au point qu’elles sont désormais capables de rivaliser avec la LCD. Grâce au Black Friday, la version de 65 pouces du LG G3 est proposé à 1669,99 euros chez Rakuten, ce qui est environ deux fois moins cher que son prix de lancement.

Les atouts du LG OLED65G3

Un pic de luminosité jamais vu sur un TV OLED

Les capacités d’upscaling du processeur

Les nouvelles fonctions de WebOS 23

Les entrées HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS

Lancé à 3 599 euros, le LG OLED65G3 est maintenant disponible en promotion à 1 669,99 euros chez Rakuten avec le code promo BLACK40 ainsi que cette offre de remboursement de 150 euros. Attention, l’ODR est bien valable en France, mais il faut tout de même indiqué Belgique dans la case « Pays d’achat » au moment de remplir le formulaire puisque le vendeur y est domicilié.

Le meilleur TV OLED à ce jour

Les LG OLED63 annoncés au CES 2023 et sortis en mai ont fait sensation grâce à leur nouvelle dalle White OLED capable d’offrir une luminosité supérieure à la gamme précédente ainsi qu’un filtre anti-reflets. Le constructeur sud-coréen a effectivement fait mouche puisque notre test a mesuré un pic de 1 430 cd/m² en mode Filmmaker, ce qui signifie que cette dalle OLED est la plus lumineuse à ce jour. Ce qui signifie qu’elle rivalise avec les dalles LCD dont l’un des seuls avantages sur l’OLED était justement la luminosité.

TV récent oblige, le LG OLED65G3 profite d’une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et est compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ce TV est équipé du nouveau processeur Alpha 9 Gen 6 AI 4K capable d’upscaler tous les flux vidéo vers la définition 4K avec davantage d’efficacité qu’autrefois. Il supporte également plusieurs traitements d’image HDR comme HDR10, HDR10 Pro et HDR HLG, ceux-ci étendent la plage dynamique de l’image afin qu’elle soit plus contrastée et détaillée, et donc plus immersive.

Un OS complet et de grosses performances

Le LG OLED65G3 embarque la dernière version de WebOS qui facilite la navigation vers les plateformes de SVOD telles que Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, via la télécommande ou les assistants vocaux Alexa, Google Assistant ou LG ThinQ. Il est également possible de streamer du contenu depuis un appareil connecté, avec AirPlay 2 par exemple. WebOS 23 apporte également quelques nouveautés comme la gestion de plusieurs profils et la nouvelle game bar.

En parlant de gaming, le LG OLED65G3 est parfait pour jouer à la PS5 ou à la Xbox Series X grâce à ses ports HDMI 2.1. Faire tourner les derniers jeux en 4K 120 FPS est à portée de main et la fluidité est garantie avec les technologies de synchronisation AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync. La fonction ALLM pour réduire la latence le plus possible est aussi de la partie et on retrouve également un accès direct à la plateforme de cloud gaming de Nvidia, GeForce Now.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le LG OLED65G3.

