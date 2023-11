ZenBook 14 Flip OLED : le prix de ce puissant laptop (Ryzen 9) chute fortement au Black Friday

Avec sa dalle Oled, sa puce Ryzen 9, et son format ultraléger, le ZenBook 14 Flip OLED d’Asus se recommande les yeux fermés. Surtout quand ce dernier coûte désormais 899 euros, contre 1 999 euros à son lancement.

L’Asus ZenBook 14 Flip OLED est un PC portable facilement transportable, puissant et avec suffisamment d’autonomie pour encaisser une journée de travail sans broncher. Ces critères sont très appréciés, et si généralement, il faut payer le prix fort pour obtenir ce genre de machine, sachez qu’à l’occasion du Black Friday, ce modèle revient à moins de 900 euros.

Quels sont les avantages de l’Asus ZenBook 14 Flip OLED ?

Un laptop fin, léger et utilisable en mode « tente »

L’Ă©cran OLED tactile de 14 pouces en rĂ©solution 2,8 k

Un puissant processeur AMD Ryzen 9 5900HX couplé à 16 Go de RAM

Vendu au dĂ©part Ă 1 999 euros, puis proposĂ© Ă 1 299 euros, l’Asus ZenBook 14 Flip OLED (UN5401QA-KN160W) se nĂ©gocie Ă 899 euros sur Amazon durant le Black Friday.

Un ultrabook dotĂ© d’un bel Ă©cran

Le Zenbook 14 Flip OLED est un appareil bien construit. Avec ses allures premium, il se veut surtout léger et pratique à transporter avec son poids plume de 1,4 kg. Et, avec son corps fin, Asus intègre tout de même une bonne connectique, avec un port USB 3.2 en Type C, deux ports USB de type A en version 4.0, un port HDMI 2.0 et un port Micro-SD.

On apprĂ©cie son Ă©cran OLED 90Hz d’une rĂ©solution de 2,8 K (2880Ă—1800 px). Que l’utilisation soit faite pour le travail ou pour regarder des sĂ©ries, le confort visuel sera au rendez-vous. Il a aussi l’avantage d’ĂŞtre tactile, mais surtout de pouvoir se tourner Ă 360 degrĂ©s pour ĂŞtre utilisĂ© en mode tablette.

Une machine très puissante, qui en a sous le capot

C’est sous le capot que la bĂŞte dĂ©voile toutes ses capacitĂ©s. On retrouve un puisant processeur AMD Ryzen 9 5900Hx (3.3 GHz, 8 cĹ“urs, 16 Threads, TDP 45W) couplĂ© Ă 16 Go de RAM et d’un stockage de 1 To en format SSD NVMe. Autant dire, que ce laptop est prĂŞt non seulement pour durer, mais surtout capable de dĂ©livrer de très bonnes performances sur tous types d’usage, hors jeux vidĂ©os (absence de GPU dĂ©diĂ©).

Ce Flip 14 sera donc une formidable machine de productivitĂ© Ă emmener partout, d’autant plus qu’elle est assez endurante avec sa batterie de 63 Wh pouvant tenir pendant une bonne journĂ©e Ă pleine charge. Une fois votre batterie vidĂ©e, la recharge s’avère assez efficace puisqu’il est possible de rĂ©cupĂ©rer 60 % en 49 minutes selon la marque.

