OnePlus 12R : le prix de ce récent flagship continue de baisser sur Amazon

Le OnePlus 12R a beau être une déclinaison plus abordable du OnePlus 12, il n'a aucun défaut majeur qui pourrait nous faire vous le déconseiller. Mieux encore, aujourd'hui, son prix passe de 699 euros à seulement 569 euros.

Le OnePlus 12, dernier fleuron de la marque, n’est pas venu seul cette année. En effet, la firme chinoise a dévoilé pas un mais deux smartphones, le OnePlus 12 et le OnePlus 12R. Le modèle R est une version moins chère, qui malgré les quelques concessions faites, est un choix judicieux pour qui souhaitent un smartphone puissant, agréable en main et qui se charge rapidement sans se ruiner. Une référence notée 8/10 lors de notre test et qui devient plus recommandable avec cette remise de 130 euros sur son prix initial.

Que propose le OnePlus 12R ?

Un bel écran avec du 120 Hz LTPO

Des performances au rendez-vous grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 2

Une autonomie musclée et une charge ultra-rapide

Au départ à 699 euros, le OnePlus 12R (16 + 256 Go) s’affiche aujourd’hui à 569,99 euros sur Amazon.

Le OnePlus 12R : r pour rassurant ?

Le OnePlus 12R n’a pas à rougir face à son grand frère, il a même un léger avantage : sa batterie. Il possède un accumulateur de 5 500 mAh, contre 5 400 mAh pour le OnePlus 12. Peu de différence, pourtant, le modèle R s’est montré plus endurant en tenant 15 heures et 27 minutes suite à notre test ViSer, alors que le OnePlus 12 lui a tenu 12 heures et 46 minutes. En pratique, on peut sans sourciller aller jusqu’à deux jours d’autonomie dans un usage mixte avec ce smartphone. Et la bonne nouvelle, c’est qu’il est aussi compatible avec la charge 100 W. Lors de notre test, nous avons mis 24 minutes à passer de 10 à 100 %.

Vous aurez du mal à mettre à plat la batterie du OnePlus 12R, et ce même avec un usage poussé. Propulsé par la puce Snapdragon 8 Gen 2, le téléphone s’en sort bien dans toutes les situations, que ce soit pour naviguer dans l’interface, lancer des applications, ou jouer à des jeux 3D, le tout sans chauffe. Il a beau embarquer un processeur, qui a un an d’existence, il est toujours très actuel. En revanche, on regrette le choix de la marque qui mise sur seulement trois ans de mise à jour sur son appareil. Autrement, OxygenOS 14 est une très bonne interface plaisante à utiliser, avec plein de fonctionnalités et d’options de personnalisation.

Un smartphone très solide, avec quelques petits défauts

Côté esthétique, il s’inspire de son grand frère ainsi que celles du OnePlus 11 de l’année dernière, et propose un cadre en aluminium et un écran en verre, mais avec des éléments en plastique. Moins premium, le design tout de même réussi, on a une bonne préhension en main, notamment avec sa texture sableuse au dos. À l’avant, le téléphone déploie une diagonale assez grande : 6,78 pouces. Elle s’accompagne d’une définition de 2 780 par 1 264 pixels, d’un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz et est de type LTPO, ainsi que d’une très bonne calibration et une bonne couverture colorimétrique. La luminosité aurait pu être meilleure, tout comme la température de couleur, mais elle est idéale pour consulter du contenu.

Enfin, sur la photo, le OnePlus 12R se compose de quatre capteurs et réussi à offrir de jolis clichés. On a des clichés toujours précis, avec une bonne fidélité des couleurs, un bon piqué, y compris avec l’ultra-grand-angle, c’est dommage d’avoir un capteur macro inutile et un mode nuit qui manque d’efficacité.

Pour en découvrir davantage sur le produit, nous vous invitons à lire notre test sur le OnePlus 12R.

Afin de comparer le OnePlus 12R avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 800 euros.

