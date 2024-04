Samsung 990 Pro : cet excellent SSD 2 To pour PS5 est à prix cassé, mais seulement aujourd’hui

Les SSD NVMe de chez Samsung sont des valeurs sûres dans le domaine. La série 990 Pro se montre très performante, avec des vitesses de transferts de haute volée pour un prix très réduit aujourd’hui sur le modèle 2 To : 149,99 euros au lieu de 219,99 euros.

Avec des performances bien plus importantes qu’un SSD SATA classique, les SSD de type NVMe sont de plus en plus prisés pour monter une machine, ou bien upgrade son stockage vieillissant. Certaines références sont même compatibles avec la dernière console de jeux de Sony. C’est le cas par exemple du SSD Samsung 990 Pro, qui remplit bel et bien les exigences de Sony, en proposant des vitesses de lecture très élevées et une bonne capacité de stockage au passage. De plus, son prix est bien rabaissé grâce à cette remise de plus de 30 %.

Qu’est-ce-qui est intéressant sur ce SSD Samsung 990 Pro ?

Il propose des débits allant jusqu’à 7 450 Mo/s

Il offre une quantité de stockage de 2 To

Il est compatible avec la PS5

Proposé à 219 euros sur la boutique officielle, le SSD M.2 NVMe Samsung 990 Pro avec 2 To de stockage s’affiche en promotion à 169,99 euros sur le site Rakuten (via le vendeur pro Boulanger), mais grâce au code RAKUTEN20, il revient à 149,99 euros seulement.

Un SSD performant et rapide

Le SSD Samsung 990 Pro est doté d’une interface PCIe de quatrième génération. Il assure ainsi des vitesses de transfert deux fois plus élevé qu’un SSD en interface PCIe 3.0 et douze fois plus élevés qu’avec un SSD au format SATA d’après la marque. Il offre un pic de transfert de 7 450 Mo/s en lecture et de 6 900 Mo/s en écriture. Autant dire que les performances sont aux rendez-vous.

Avec de telles performances, le SSD est compatible aussi bien sur PC que sur PS5. Il est capable de réduire les temps de chargement de vos jeux ou applications, mais aussi d’accélérer les lancements de votre machine.

Un stockage plus important sur votre console, mais aussi PC

Il intègre aussi un contrôleur thermique pour conserver les performances et une température stable, mais pas de dissipateur de chaleur. Il faudra donc faire en sorte d’avoir un environnement ventilé, ou bien de prendre un dissipateur séparément, afin d’éviter toute surchauffe sur la PS5.

Autre bon point : ce SSD s’accompagne de 2 To de stockage, soit 2 000 Go. Vous allez pouvoir installer 40 jeux supplémentaires de 50 Go ou 10 jeux supplémentaires de 100 Go sur votre console, en plus du stockage initial de la machine, qui s’élève à 667 Go sur la PlayStation 5. De quoi profiter d’une bibliothèque de jeux plus conséquente et ne plus se soucier de l’espace de stockage.

