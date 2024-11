Un iPhone performant et durable sans payer une blinde ? C’est la superbe offre de cette Black Friday Week

L’Apple iPhone 13 a été l’un des smartphones les plus populaires du marché. Il est possible de nos jours de l’obtenir pour un prix plus que correct et d’en jouir encore plusieurs années grâce à son suivi logiciel exemplaire. C’est notamment le cas aujourd’hui pour la Black Friday Week où il est disponible à 519 euros au lieu de 909 euros à son lancement.

Grâce à leur excellente durée de vie et à un suivi logiciel exemplaire, les iPhone d’ancienne génération sont une bonne solution si l’on souhaite passer à Apple sans dépenser dans les 1 000 euros dans un modèle dernier cri. Par exemple, l’iPhone 13 sorti il y a trois ans est encore un bon choix en 2024, surtout à ce prix. Il reste encore populaire puisqu’il faisait tout de même partie du top 10 des smartphones les plus vendus en 2023 et c’est donc une très bonne affaire da la Black Friday Week actuellement.

Ce qu’on apprécie de l’Apple iPhone 13

Un design bien exécuté avec un bel écran OLED

La puissance de sa puce A15 Bionic

Un excellent appareil photo à deux capteurs

Au lieu de 909 euros lors de son lancement, puis maintenant réduit à 619 euros, l’Apple iPhone 13 (128 Go) est dorénavant disponible en promotion à seulement 519 euros sur Amazon. On le trouve au même prix sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple iPhone 13. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un iPhone toujours convaincant en 2024

S’agissant du design, on peut dire qu’on ne risque pas d’être dépaysé par rapport aux derniers iPhone puisque l’Apple iPhone 13 arbore lui aussi cette même apparence avec des tranches plates et des bords arrondis. La prise en main est agréable et les finitions d’excellente facture, comme on peut l’attendre d’un iPhone. Pour ce qui est de l’écran de 6,1 pouces, nous avons une dalle OLED en définition 2 532 x 1 170 pixels avec un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz, la technologie Pro Motion étant réservée aux iPhone Pro.

L’iPhone 13 a marqué un grand chamboulement du côté de l’appareil photo puisqu’il a repris les mêmes capteurs que les iPhone Pro de la génération précédente. Il se dote ainsi d’un capteur grand-angle de 12 Mpx (f/1,6) et d’un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,4) avec un champ de vision de 120°. À l’avant, nous avons un capteur frontal de 12 Mpx (f/2,2). Grâce à la puce A15 et à une IA peaufinant les détails, les clichés pris avec cet appareil photo profitent d’une excellente luminosité et d’un piqué qui l’est tout autant.

De la puissance à revendre

Pour la partie performances, l’Apple iPhone 13 s’appuie sur une puce A15 Bionic gravée en 5 nm avec 6 cœurs CPU et 4 cœurs GPU, soit la même puce que l’on trouve sur les iPhone 14. Aujourd’hui encore, elle est capable de gérer les tâches exigeantes et les jeux gourmands du style Fortnite et Genshin Impact, même si elle ne tient plus la dragée haute face à la concurrence. À l’époque de notre test, l’iPhone 13 n’avait flanché à aucun moment.

L’autonomie fait partie des grands bonds en avant sur cette génération d’iPhone, certains se souviennent peut-être de l’endurance désastreuse des iPhone d’auparavant mais il n’en est plus question aujourd’hui. Par rapport à l’iPhone 12, la marque à la pomme annonce un gain de 2h30 pour l’iPhone 13 qui tient facilement une journée et demie. Lors de notre test, nous l’avions utilisé toute une journée de 9h à minuit et il a eu besoin d’être rechargé seulement en fin de matinée suivante.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 13.

Afin de découvrir des modèles plus récents que celui présenté dans cet article, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs iPhone du moment.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.