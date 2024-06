178 € au lieu de 349 €, c’est le super prix du Xiaomi Redmi Note 13 Pro dans sa version 4G

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G est un bon smartphone milieu de gamme à conseiller. C’est d’autant plus vrai, maintenant qu’il passe de 349 euros à 178 euros grâce à un code promo sur AliExpress.

On le sait, Xiaomi conçoit des appareils abordables sans trop de compromis pour plaire aux petits budgets. Le Redmi Note 13 Pro 4G en est le parfait exemple. Ce dernier coche bien des cases en empruntant quelques caractéristiques premium, et en conservant un prix bas. Il est d’ailleurs moitié moins cher aujourd’hui.

Les points à retenir du Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Un grand écran Amoled Full HD+ à 120 Hz

Un capteur principal de 200 Mpx

Une bonne puissance de charge : 67 W

Au départ à 349,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G se trouve aujourd’hui remisé à 178 euros sur AliExpress avec le code promo FRSC20, dans sa version 8+256 Go. On le trouve aussi à 172 euros pour le modèle 128 Go, avec le même code promo.

Un milieu de gamme équilibré

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G est un smartphone dont l’esthétique s’inspire des récents iPhone avec des tranches plates, qui assure, au passage, une meilleure préhension en main. Même avec son écran de 6,67 pouces, il est agréable en main. Les bordures qui encadrent l’écran sont par ailleurs très fines, ce qui donne un aspect premium à l’ensemble. On apprécie surtout sa face avant qui laisse découvrir une dalle Amoled FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui se révèle agréable autant pour la navigation que le gaming.

En photo, il s’équipe d’un capteur grand-angle de 200 mégapixels (avec stabilisateur optique), un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Le capteur grand-angle, qui nous a amplement convaincu sur la version 5G avec sa colorimétrie très juste, devrait permettre d’opérer des zooms hybrides jusqu’à x4 sans perte, en conservant une zone de 12,5 mégapixels au centre du capteur.

Taillé pour les usages quotidiens

Pour fonctionner efficacement, le Redmi Note 13 Pro 4G s’équipe de l’un des derniers SoC de MediaTek, soit le G99 Ultra, que l’on trouve d’ailleurs dans le Poco M6 Pro. Une puce qui suffit amplement pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web et supporter du multitâche et même faire tourner quelques jeux 3D sans les graphismes poussés à fond.

Enfin, Xiaomi ne lésine pas sur l’autonomie et propose sur son Redmi Note 13 Pro une batterie de 5 000 mAh — de quoi tenir pendant un à deux jours loin d’une prise. Pour le recharger, il suffit d’une quarantaine de minutes grâce au chargeur de 67 W. Une bonne chose, d’autant plus que certains téléphones haut de gamme se cantonnent, par exemple, à 25 W.

Afin de comparer ce smartphone avec d’autres modèles de la marque que nous recommandons fortement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco en ce moment.

