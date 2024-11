La version 512 Go du OnePlus 12 perd 325 € de son prix de base pour le Black Friday sur Amazon

Snapdragon 8 Gen 3, charge de 100 W, écran Oled 120 Hz LTPO… Voici tout ce que propose le OnePlus 12 et grâce à Amazon, il perd près de 20 % de son prix et passe alors de 1 099 euros à 774 euros, pour la version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une belle offre du Black Friday pour un smartphone premium récent.

DĂ©voilĂ© au cĂ´tĂ© d’une version plus abordable, le 12R, le OnePlus 12 reprĂ©sente le haut du panier de la marque. Entre ses jolies finitions, son bel Ă©cran, ses performances très solides et sa partie logicielle soignĂ©e, il coche quasiment toutes les cases. Et, si vous ne souhaitez pas payer le prix fort, vous avez bien fait d’attendre le Black Friday, puisque la version la plus musclĂ©e de ce smartphone premium coĂ»te 325 euros de moins.

Quels sont les points forts du OnePlus 12 ?

Un design bien fini avec un grand Ă©cran 120 Hz adaptatif (LTPO)

De grosses performances, mĂŞme en charge (100 W)

Mention spéciale pour le télébobjectif x3

Dans sa version 16 Go de RAM et 512 Go, le OnePlus 12 Ă©tait proposĂ© Ă 1 099 euros au lancement, mais aujourd’hui, il s’affiche en ce moment Ă 774 euros sur Amazon.

Un joli smartphone qui en a sous le capot

Le OnePlus 12 est bien exĂ©cutĂ©. Mis Ă part la certification IP65 et le verre Gorilla Glass 5, c’est presque un sans-faute de la part de OnePlus. Il est très rĂ©ussi, avec des bordures d’écran fines et incurvĂ©es pour une prise main agrĂ©able. Son Ă©cran ne déçoit pas : sa dalle Amoled en QHD+ est tout aussi agrĂ©able pour les yeux, et offre un contraste parfait et un rendu fidèle des couleurs. Avec une diagonale de 6,82 pouces, il est parfait pour regarder du contenu et s’accompagne en plus d’un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 Hz Ă 120 Hz, pour assurer une navigation fluide. D’ailleurs, niveau interface, OxygenOS 14 (avec Android 14) rĂ©gale toujours autant avec toutes ses options.

Pour fonctionner efficacement, le 12 s’équipe de la puce dernier cri de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 3 avec ici 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, les performances sont aux rendez-vous. Il encaisse toutes les tâches du quotidien, des plus classiques (navigation web, streaming) aux plus poussés, le tout sans ralentissement. Les jeux 3D ne lui font pas peur non plus, il est capable de faire tourner vos jeux en qualité maximale et ne chauffe pas trop. En revanche, sur Fortnite, où nous avons été bloqués à 30 FPS, même en qualité maximale lors de notre test. Rien de rédhibitoire heureusement.

Un bon photophone qui se recharge Ă toute vitesse

Loin d’être leur point fort auparavant, on sent clairement que les smartphones OnePlus sont bons en photo. De nouveau en partenariat avec Hasselblad, il se compose d’un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 48 Mpx, et un tĂ©lĂ©objectif pĂ©riscopique x3. Le capteur principal offre une grande qualitĂ©, notamment au niveau des couleurs qui sont très naturelles et fidèles Ă la rĂ©alitĂ©. On a une bonne cohĂ©rence entre les capteurs, ainsi qu’un très bon tĂ©lĂ©objectif.

Enfin, OnePlus propose une batterie de 5 400 mAh sur son appareil haut de gamme. Une batterie consĂ©quente qui arrivera Ă faire tenir le smartphone une journĂ©e et demie. Il met surtout le paquet cĂ´tĂ© recharge avec une puissance de 100 W. En partant de 10 % il nous a fallu 25 minutes pour remplir la batterie. La marque pense mĂŞme Ă la charge sans fil qui s’Ă©lève Ă 50 W.

