Pour jouer sur smartphone, le Xiaomi Poco X6 Pro en promo à 200 € suffit amplement

Xiaomi Poco X6 Pro // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec sa série Poco X, Xiaomi a pensé aux joueurs qui n’ont pas un budget démesuré, mais qui souhaitent tout de même mettre la main sur un smartphone doué pour le gaming, et donc suffisamment puissant. C’est justement le cas du Xiaomi Poco X6 Pro, dont on a loué les performances en jeu lors de notre test. La bonne nouvelle, c’est que son rapport qualité-prix s’améliore et qu’on peut le trouver à moins de 200 euros actuellement.

Les points à retenir du Xiaomi Poco X6 Pro

Une dalle AMOLED de 6,67 pouces + 120 Hz

D’excellentes performances en jeu

Une bonne autonomie

Auparavant proposé à 349 euros, le Xiaomi Poco X6 Pro avec 256 Go de stockage est désormais disponible à 200 euros sur AliExpress avec le code promo 8FR20.

Un bel écran bien calibré

Il est vrai que le Poco X6 Pro ressemble fortement à son prédécesseur, le Poco X5 Pro. Ce n’est pas forcément un mauvais point, surtout qu’on profite ici de finitions plutôt premium, avec des bordures fines, un poinçon central assez discret, un dos épuré et légèrement courbé et des tranches en plastique plat à effet métallique, qui nous rappellent d’ailleurs celles des derniers iPhone. Attendez-vous toutefois à avoir quelques traces de doigt sur le dos en plastique, mais au moins, ce matériau permet d’alléger le smartphone qui ne pèse donc que 186 g. Un avantage certain pour la prise en main.

Le Poco X6 Pro marque beaucoup plus de points avec son bel écran AMOLED de 6,67 qui dispose, pour le plus grand plaisir des joueurs, d’un taux de rafraîchissement adaptatif qui passe automatiquement de 60 Hz à 120 Hz selon les usages. Il offre également un panel de nuances colorimétriques de bon ton ainsi qu’une luminosité plus que correcte. D’ailleurs, grâce au support du HDR10+, le smartphone nous fait bénéficier d’un excellent rendu sur les séries et les jeux vidéo. Côté logiciel, HyperOS offre une expérience quotidienne efficace et fluide, mais on se passerait bien de la tripotée d’applications préinstallées en raison de partenariats divers…

Pas cher, mais parfait pour le jeu

Et côté performances, alors ? C’est simple : le Xiaomi Poco X6 Pro excelle. Équipé d’une puce MediaTek Dimensity 8300-Ultra gravée en 4 nm et épaulée par 8 Go de RAM LPDDR5X sur ce modèle, le smartphone se montre très fluide et ne tolère aucun ralentissement. En termes de jeu, le Poco X6 Pro fait des merveilles pour son prix : lors de notre test, nous avons pu jouer à Fortnite en 55-60 fps en mode de qualité graphique maximum. Quelques très légers lags peuvent subvenir avec un mode de détails élevés sur certains titres, mais dans l’ensemble, pour ce prix, le smartphone est hyper agréable.

La partie photo est moins glorieuse, avec un capteur grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un module macro de 2 Mpx. Les clichés capturés sont assez lisses et manquent malheureusement de détails. Enfin, côté autonomie, le Xiaomi Poco X6 Pro embarque une grosse batterie de 5 000 mAh, qui est en plus compatible avec la charge rapide à 67 W, qui permet de récupérer 81 % de batterie en 30 minutes. Avec une utilisation sans extravagance, le smartphone tient une bonne journée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco X6 Pro.

