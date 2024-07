Nuki Smart Lock Pro 4.0 : l’une des meilleures serrures connectées est 30 % moins chère grâce au Prime Day

Les serrures connectées simplifient non seulement l'accès au domicile, en permettant à notre smartphone de remplacer notre clé, mais offrent également une sécurité renforcée, ce qui est tout de même plus rassurant. La Nuki Smart Lock Pro 4.0 en est l'une des meilleures représentantes et pendant ce Prime Day, Amazon l'affiche à 206 euros au lieu de 289 euros.

Déverrouiller sa porte avec son smartphone, créer des « doubles » de clé en quelques secondes, ouvrir ou fermer la porte à distance… Les serrures connectées ont de nombreux avantages. Parmi les références qui valent clairement le détour, on compte celles conçues par la marque autrichienne Nuki, dont l’un des modèles a même récolté l’excellente note de 9/10 au terme d’un test complet : la Nuki Smart Lock Pro 4.0. Et la bonne nouvelle, c’est qu’en ce Prime Day, on peut la trouver en promotion à -29 %.

Les points forts de la Nuki Smart Lock Pro 4.0

Facile à installer

Le déverrouillage grâce au smartphone

La possibilité d’attribuer jusqu’à 200 clés numériques à d’autres personnes

Initialement affichée à 289 euros, la serrure connectée Nuki Smart Lock Pro 4.0 est désormais proposée à 206,14 euros sur Amazon. C’est d’ailleurs son prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Une serrure robuste facile à installer

Le premier atout de la Nuki Smart Lock Pro 4.0, qui devrait en plus rassurer les allergiques au bricolage, est évidemment la simplicité de son installation. Ici, nul besoin de perçage, de vis ou de remplacement de cylindre : la serrure connectée est livrée avec deux plaques de fixations, une à fixer avec un adhésif, ou une autre à serrer en utiliser la clé allen fournie. Une fois l’une d’elles installée, il suffit d’aligner le mécanisme de la Smart Lock Pro avec la clé et de clipser le tout sur la plaque de finition. Et dans les deux cas, rassurez-vous, la fixation est très robuste, tout comme la serrure, d’ailleurs, conçue avec des matériaux solides.

Notez tout de même qu’il est préférable d’utiliser la Nuki Smart Lock Pro 4.0 avec un cylindre débrayable, qui permet de continuer à utiliser une clé à l’extérieur : ainsi, si la batterie de la serrure est vide ou si elle tombe carrément en panne, vous pourrez encore utiliser votre clé pour rentrer chez vous, sans avoir besoin du smartphone.

Et le smartphone se transforme en clé

Le smartphone reste tout de même un élément clé de cette installation puisqu’il va tout simplement vous permettre de verrouiller ou de déverrouiller votre porte d’entrée sans avoir à chercher indéfiniment vos clés au fond de votre sac. Et ce, grâce à l’application de Nuki, sur laquelle on peut aussi attribuer jusqu’à 200 clés numériques à d’autres personnes, ce qui peut être particulièrement pratique pour les proches qui ne font pas partie du foyer, pour les baby-sitters ou encore pour des vacanciers qui loueraient le logement pendant quelques jours. L’application met également à disposition un historique des accès.

Autrement, cette Smart Lock Pro ne nécessite pas de hub supplémentaire pour se connecter à Internet et dispose d’une connectivité Wi-Fi embarquée. On peut donc vérifier l’état de verrouillage et d’ouverture de la porte à distance sur l’application ou encore grâce à Google Assistant et Alexa. Et la grande nouveauté de cette quatrième génération, c’est la compatibilité avec Matter, qui va lui permettre de mieux s’intégrer dans une installation domotique. Par ailleurs, la Nuki Smart Lock Pro 4.0 dispose d’une fonction baptisée Lock’n’Go, qui permet de verrouiller automatiquement la porte derrière vous après un délai prédéfini. L’idée est donc de ne déverrouiller la porte que pour entrer ou sortir. Enfin, on aurait aimé que le moteur de la serrure soit moins bruyant et que les ouvertures de la porte soient un peu plus rapides.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nuki Smart Lock Pro (4e génération).

