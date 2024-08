À peine 500 € pour un laptop avec écran OLED + Ryzen 5, c’est l’offre à ne pas louper

Entre son écran OLED, sa puce Ryzen 5 et son format compact, l’Asus Zenbook 15 OLED S1504 ne manque clairement pas d’atouts. Autre avantage certain : son prix qui chute à 524,99 euros chez Cdiscount.

Asus Vivobook 15 OLED S1504, // Source : site asus

Le catalogue d’Asus est composé de plusieurs gammes, dont la série Vivobook, au sein de laquelle on trouve des laptops de milieu de gamme aux configurations classiques. Mais certains modèles ne manquent clairement pas d’arguments forts, à l’image du Vivobook 15 OLED qui, comme son nom l’indique, embarque un écran OLED de 15 pouces. Et la bonne nouvelle, c’est que son prix est bien bas pour une telle configuration.

L’Asus Vivobook 15 OLED propose…

De belles finitions

Une dalle OLED Full HD de 15,6 pouces

Le combo AMD Ryzen 5 7520U + 16 Go de RAM + SSD NVMe de 1 To

Habituellement proposé à plus de 700, voire à plus de 800 euros chez certains e-commerçants, l’Asus Vivobook 15 OLED S1504 est aujourd’hui proposé à 524,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Une conception soignée

Les amateurs de PC portables au design minimaliste et élégant devraient trouver leur compte avec l’Asus Vivobook 15 OLED, qui adopte une apparence sobre et surtout de belles finitions, malgré son prix contenu. On apprécie avant tout sa faible épaisseur (17,9 mm) et son poids plume (1,63 kg) qui le rendent facilement transportable, pour le plus grand bonheur des travailleurs nomades. D’ailleurs, malgré cette finesse globale, ce Vivobook est quand même équipé d’une connectique fournie : celle-ci est composée d’un port USB-C 3.2 Gen 1, d’un port USB 3.2 Gen 1 Type-A, d’un port USB 2.0, d’une sortie HDM et d’une prise jack 3,5 mm. De quoi connecter divers périphériques pour travailler encore plus efficacement.

Concernant son écran, le Vivobook 15 OLED embarque une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit une diagonale suffisamment grande pour profiter d’une large surface de travail, sur laquelle on peut par ailleurs profiter de tous les avantages de l’OLED. Contrastes infinis, noirs profonds, couleurs vives : tout y est. Le rapport screen-to-body s’élève quant à lui à 84 %. Cerise sur le gâteau, la palette des couleurs diffusées est particulièrement riche puisque cette dalle couvre 100 % du spectre DCI-P3. Notons également la présence d’une charnière à 180°, qui permet au laptop de s’ouvrir à plat ; pratique pour le partage d’informations en réunion, par exemple.

Une fiche technique solide pour les tâches du quotidien

Dans les entrailles du Vivobook 15 OLED, on retrouve un processeur AMD Ryzen 5 7520U cadencé à 2,8 GHz (boost jusqu’à 4,3 GHz) épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5 ainsi que par une puce graphique AMD Radeon Graphics. Côté stockage, c’est un SSD NVMe de 1 To auquel on a droit et qui nous offre des temps de chargement réduits et des lancements rapides du laptop. On regrette toutefois l’absence de Windows dans ce PC portable.

Enfin, côté autonomie, ce Vivobook se dote d’une batterie de 50 Wh qui est en théorie capable de faire tenir le laptop durant une dizaine d’heures. Mention spéciale pour la charge assez rapide qui permet d’atteindre les 60 % de batterie en 49 minutes, selon la marque.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables Asus du moment.

