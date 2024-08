La première tablette Poco de Xiaomi voit déjà son prix fortement baisser grâce à cette offre

Entre son grand écran 120 Hz, sa puce Qualcomm performante et sa grosse batterie, la tablette Poco Pad de Xiaomi a de bons arguments pour plaire. Elle est d’ailleurs disponible à prix cassé en ce moment : 208 euros seulement.Â

Xiaomi Poco Pad // Source : Frandroid

La gamme Poco de Xiaomi a su séduire la plupart des utilisateurs, notamment avec ses smartphones équipés d’une fiche technique musclée pour un prix contenu. Cette fois-ci, la marque se lance sur le marché des tablettes et lance sa Poco Pad. Une première ardoise que l’on a d’ailleurs pu prendre en main et qui semble être une excellente option pour ceux qui recherchent une grande tablette bien équipée. Elle n’est pas commercialisée officiellement en France, mais vous pouvez l’obtenir sur AliExpress pour un prix déjà plus doux grâce à un code promo.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Poco Pad

Un grand écran LCD en définition 2,5K (QHD+) à 120 Hz

Un SoC solide : le Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Un chargeur rapide de 33 W

Au lieu de plus de 300 euros normalement, la Xiaomi Poco Pad peut vous revenir à seulement 208 euros grâce au code 8FR20.

Une première ardoise réussie

Pour une première tablette, la Xiaomi Poco Pad jouit de belles finitions avec des bords arrondis et design monocoque en métal qui fait son effet. Le châssis en métal brossé donne un revêtement plutôt doux et agréable en main.

Elle possède un grand écran de 12,1 pouces au format 16:10 qui offre non seulement un angle de vision plus large, mais améliore également l’expérience de visionnage. Il est dommage de ne pas retrouver de l’OLED, mais sa dalle IPS LCD affiche une belle définition 2,5K de 2 560 x 1 600 pixels.

Bien équipée, même pour lancer des jeux gourmands

Côté performances, elle embarque un processeur Snapdragon 7s Gen 2 associé à 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, ce modèle répond à la plupart des usages classiques comme : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, même jouer à des jeux 3D, mais pas avec les graphismes poussés au maximum.

Niveau interface, on a droit HyperOS, qui propose plusieurs fonctionnalités pour une synchronisation facile avec les smartphones Android et les PC Windows. Xiaomi est même généreux sur les équipements : Smart Pen, Pad Keyboard, Pad Cover. La Poco Pad offre ainsi une belle polyvalance.

Enfin, pour tenir la cadence, on peut compter sur une grosse batterie de 10 000 mAh, proposant jusqu’à 16 heures en lecture vidéo et 18 heures en lecture. Elle est même compatible avec la charge rapide jusqu’à 33 W pour récupérer rapidement de l’énergie en cas de besoin. C’est assez rare sur ce type de produits.

