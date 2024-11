Boulanger veut vider son stock de Samsung Galaxy S24 Ultra pendant la Black Friday Week

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est actuellement l’un des smartphones Android les plus puissants du marchĂ©. BoostĂ© par des composants puissants et d’une IA avancĂ©e, il bĂ©nĂ©ficie aujourd’hui d’une promotion totalement inĂ©dite pour la Black Friday Week : 899 euros au lieu de 1 469 euros.

Lors de la sortie du Samsung Galaxy S24 Ultra, les attentes Ă©taient hautes tant les promesses autour de l’IA Ă©taient allĂ©chantes. Force est de constater que la marque a rĂ©ussi son pari puisque notre expert lui a octroyĂ© la note de 9/10. Mais, ce n’est pas son seul atout, car on le retrouve Ă©galement Ă la dixième place des smartphones les plus puissants de 2024. Et, aujourd’hui, pour la Black Friday Week, il atteint un prix complĂ©tement inĂ©dit grâce Ă cette offre.

Les avantages du Samsung Galaxy S24 Ultra

La qualitĂ© folle de l’Ă©cran Amoled LTPO de 6,8″ Ă 120 Hz

One UI atteint son apogĂ©e en termes d’interface

Toutes les fonctions Galaxy AI pour améliorer son utilisation

Au lieu de 1 469 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S24 Ultra avec 256 Go de stockage est actuellement en promotion à 899 euros chez Boulanger grâce à 470 euros de remise immédiate et 100 euros de bonus reprise.

On trouve aussi la version avec 512 Go de stockage Ă 1 099 euros au lieu de 1 589 euros sur le site officiel de la marque.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S24 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Derrière la sobriété, la toute puissance

Si vous cherchez de l’ultra haut de gamme, le Samsung Galaxy S24 Ultra est un smartphone que l’on peut qualifier d’impressionnant. En attendant que la marque dĂ©voile le Samsung Galaxy S25, mĂŞme s’il y a dĂ©jĂ eu quelques leaks, vous tenez lĂ un tĂ©lĂ©phone qui allie un design soignĂ© et fin avec une puissance difficilement Ă©galable. Seuls quelques modèles peuvent se targuer de le dĂ©passer, comme l’Asus ROG Phone 8 Pro ou encore le Xiaomi 14 Ultra. C’est notamment dĂ» Ă ses composants haut de gamme, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 Go de RAM et un espace de stockage interne de 256 Go.

Vous allez en prendre plein les yeux aussi, car Samsung a particulièrement soignĂ© l’Ă©cran : une luminositĂ© de 2600 cd/m² en pic qui permet de toujours voir ce qu’affiche l’Ă©cran, mĂŞme en plein soleil. Cela est apprĂ©ciable sur une diagonale de 6,8 pouces, et, bien Ă©videmment, la technologie Oled est prĂ©sente, mĂŞme en LTPO pour avoir un taux de rafraĂ®chissement variable entre 1 et 120 Hz.

Samsung mise gros sur l’intelligence artificielle

Lors de l’annonce du Samsung Galaxy S24 Ultra, la marque promettait d’intĂ©grer l’intelligence artificielle pour rĂ©volutionner son utilisation. Et il faut dire qu’elle n’a pas menti : ray tracing, intĂ©gration dans le clavier pour corriger/reformuler/traduire vos textes, traduction vocale en temps rĂ©el… Il y a mĂŞme une fonction cool pour le rĂ©pondeur oĂą votre interlocuteur parle Ă l’IA pour annoncer le motif de son appel. Sa rĂ©ponse est ensuite retranscrite Ă l’Ă©crit et vous pouvez la consulter quand vous voulez !

Tout n’est pas tout rose au pays de l’intelligence artificielle et celle-ci mĂ©riterait d’ĂŞtre un peu plus peaufinĂ©e et amĂ©liorĂ©e pour devenir vraiment indispensable. Ici, passĂ© la dĂ©couverte et l’amusement, ce n’est pas sĂ»r que vous utiliserez toutes les options tous les jours.

CĂ´tĂ© autonomie, il impressionne : malgrĂ© toutes les sollicitations du quotidien, il peut rĂ©sister pendant quasiment 14h30. Par contre, on lui reproche une charge « lente » par rapport Ă la concurrence sur le mĂŞme segment tarifaire, limitĂ©e Ă 45 W, ce qui fait qu’il se charge en un peu plus d’une heure. Et surtout, le chargeur n’est pas fourni dans la boĂ®te.

Pour en apprendre plus sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, n’hĂ©sitez pas Ă aller lire le test dĂ©taillĂ© de notre expert disponible juste ici.

