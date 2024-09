Le PC portable Dell XPS 13 boosté par une puce Snapdragon bénéficie d’un code promo exclusif

Une fois n’est pas coutume, cet ordinateur n’est pas Ă©quipĂ© d’une puce Intel ou AMD, mais bien d’une Qualcomm, et plus prĂ©cisĂ©ment la Snapdragon X1 Elite X1E-80-100. RĂ©sultat : un PC plus puissant que son Ă©quivalent sous Intel, avec un format arrondi trĂšs compact, le top pour la mobilitĂ©. En plus, il est en promo alors que demander de plus ?

Crédit photo : OtaXou

Si vous n’ĂȘtes toujours pas Ă©quipĂ© d’un bon ordinateur portable pour la rentrĂ©e et que vous avez un peu de sous de cĂŽtĂ©, vous avez bien fait d’attendre. Avec un code promo exclusif Frandroid, vous retrouvez ce Dell XPS 13 (9345) avec une fiche technique solide dans un format compact Ă trĂšs bon prix grĂące Ă notre code promo exclusif.

Ce qu’il faut retenir du Dell XPS 13

Une autonomie XXL de 16h, le double de la version Intel

Le design arrondi, sans bords, super compact, plaisant

Le processeur Snapdragon X Elite est impressionnant

Sur le site de Dell, le modĂšle XPS 13 (9345) avec un Snapdragon, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go est Ă 1 449 euros. Si vous utilisez le code promo FRANDROID8 dans le panier, il passe Ă 1 333 euros.

Une alternative séduisante avec un Snapdragon

Le Dell XPS 13 (9345) est l’un des premiers ordinateurs portables de la marque Ă s’aventurer sur le terrain des processeurs ARM, et il n’a pas ratĂ© le coche avec son Snapdragon X Elite. Ce choix audacieux marque une rupture avec les puces Intel traditionnelles, offrant une autonomie impressionnante et des performances tout aussi redoutables, notamment en bureautique et tĂąches crĂ©atives.

En plus, si on le compare Ă des concurrents directs comme le MacBook Air M3 ou l’Asus ZenBook 14 OLED, le XPS 13 se distingue par son format compact de 13″ tout arrondi qui facilite son transport. L’Ă©cran est une dalle non tactile de 13,4″ qui affiche de la Full HD+ avec une frĂ©quence de rafraĂźchissement qui va de 30 Ă 120 Hz.

GrĂące au Snapdragon X Elite, le Dell XPS 13 (9345) affiche une rĂ©activitĂ© accrue. Vous allez facilement pouvoir lancer plusieurs tĂąches en mĂȘme temps. Et mĂȘme utiliser l’IA avec Copilot+, mĂȘme si, en pratique, ça n’apporte pas grand-chose. Pour ce qui est de l’autonomie Ă©voquĂ©e plus haut, le Snapdragon assure jusqu’Ă 16h d’utilisation, quasiment le double de ce que la version Intel propose.

Cependant, bien que la puissance brute du Snapdragon soit incontestable, sa performance graphique reste en retrait par rapport à des modÚles équipés de GPU plus avancés comme les Radeon 890M. Pour le reste, vous retrouvez 16 Go de RAM LPDDR5X et un SSD M.2 de 512 Go avec Windows 11 Famille. Notez que vous pouvez faire évoluer la configuration sur la page du produit, mais ça aura un impact sur le prix.

Un PC compact qui manque d’ouverture, avec une dalle de qualitĂ©

Sur le plan du design, Dell reste fidĂšle Ă son style avec un chĂąssis en aluminium de grande qualitĂ© et une Ă©lĂ©gance minimaliste. Cependant, le XPS 13 (9345) souffre d’un manque de connectivitĂ© flagrant. Avec seulement deux ports USB-C 4.0, vous devrez inĂ©vitablement recourir Ă des adaptateurs pour pallier cette limitation, un dĂ©faut de plus en plus difficile Ă ignorer face Ă des concurrents comme l’Asus ZenBook 14 OLED, qui offre une connectivitĂ© plus complĂšte. Ce PC, tout en restant un bijou de design compact, force des compromis au quotidien, ce qui pourrait en freiner certains.

Bien que l’écran OLED du Dell XPS 13 soit extrĂȘmement lumineux et agrĂ©able Ă utiliser, il reste limitĂ© Ă l’espace colorimĂ©trique sRGB, avec un support du DCI-P3 couvert Ă seulement 67,5%. Ce dĂ©tail pourrait dĂ©cevoir les crĂ©atifs qui recherchent une plus grande fidĂ©litĂ© des couleurs.

Cependant, pour un usage bureautique ou multimĂ©dia, l’Ă©cran est plus que satisfaisant. L’absence d’un pavĂ© tactile haptique est Ă©galement regrettable, mĂȘme si celui-ci reste agrĂ©able Ă l’usage. Donc malgrĂ© ses faiblesses en termes de connectivitĂ© et de couverture colorimĂ©trique, le Dell XPS 13 reste une option sĂ©duisante si vous recherchez un ultraportable performant et lĂ©ger.

