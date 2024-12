Pour Noël, Amazon déstocke le très bon OnePlus Nord CE 4 Lite à un prix inédit

Le OnePlus Nord CE4 Lite est un smartphone d’entrée de gamme qui offre des prestations équilibrées et solides au quotidien. C’est un bon investissement, surtout maintenant qu’il coûte 33 % de moins sur Amazon.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Chez OnePlus, le Nord CE4 Lite vient compléter le catalogue de smartphone milieu de gamme de la marque. Il mise avant tout sur l’autonomie, mais n’oublie pas de proposer une expérience utilisateur fluide avec son écran à 120 Hz. Il a de quoi séduire les petits budgets, d’autant plus qu’il perd 110 euros de son prix.

Pourquoi choisir le OnePlus Nord CE 4 Lite ?

Pour son écran AMOLED 120 Hz de 6,67″

Ses performances équilibrées

Sa grosse journée intensive d’autonomie

Sortie en 2024, le OnePlus Nord CE 4 Lite est à 329 euros, mais grâce à cette offre Amazon, on le retrouve en promotion à 219 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord CE4 Lite. Le tableau s’actualise automatiquement.

OnePlus propose un solide smartphone à 300 euros

Déclinaison abordable du OnePlus Nord 4, le OnePlus Nord CE4 Lite arbore un design classique et épurée, sans fioritures. L’écran de 6,67″ à l’avant a des bords relativement fins et à l’arrière, vous retrouvez des finitions glossy, très jolies visuellement, mais qui sont un véritable piège pour les empreintes de doigt. Toujours à l’arrière, vous retrouvez le bloc photo et deux LED. Ce dernier dépasse un peu donc posé à plat, il est un peu bancal. Mais à l’usage, ça ne dérange pas plus que ça.

Ses dimensions sont plutôt équilibrées avec 191 g pour 162,9 x 75,6 x 8,1 mm. Il offre une belle prise en main et une fois dans votre poche vous ne le sentirez pas trop. Notez qu’en dessous, aux côtés des haut-parleurs, vous retrouvez un port jack 3,5 mm, option trop rare sur les smartphones récents.

Des performances qui n’ont pas à rougir

L’écran du OnePlus Nord CE4 Lite est une dalle AMOLED de 6,67″ qui affiche 2 400 x 1 080 pixels avec une fréquence de rafraichissement ajustable automatiquement jusqu’à 120 Hz, en fonction de ce que vous faites. Vous retrouvez l’interface OxygenOS 14.1 avec Android 14 avec de nombreuses options de personnalisation et des fonctions pratiques comme la barre latérale intelligente qui vous propose les outils que vous utilisez le plus souvent.

Le bloc photo est sûrement ce qui lui fait le plus défaut : avec deux capteurs (un grand angle de 50 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx), vous pouvez filmer en 1080p à 30 images/seconde. Pour les photos de jour avec une bonne luminosité, il fait le taf. Par contre, de nuit, c’est une tout autre histoire.

Côté autonomie, vous avez une batterie de 5110 mAh pour une autonomie d’une grosse journée si vous êtes beaucoup dessus. Si vous en fait un usage classique, vous pouvez facilement tirer sur une journée et demie. En plus, la charge rapide 80W permet de le faire remonter à 100 % en 50 minutes. Dommage que le chargeur ne soit pas inclus dans la boîte !

Pour en savoir plus sur le OnePlus Nord CE4 Lite, vous pouvez consulter notre test complet disponible ici.

Avec cette promotion, le OnePlus Nord CE4 Lite passe sous la barre des 300 euros. Mais il y a pléthore de smartphones dans cette catégorie, alors si vous souhaitez le comparer avec d’autres modèles, n’hésitez pas à le faire via notre guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.