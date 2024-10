Sony Bravia Theatre Bar 8 : cette barre de son avec DTS:X et Dolby Atmos a droit à 200 € de remise

Avec ses nombreuses fonctionnalitĂ©s et le rendu audio immersif qu’elle offre, la Sony Bravia Theatre Bar 8 est une barre de son que l’on peut recommander facilement. C’est d’autant plus le cas quand elle est disponible en promotion, comme en ce moment : Cobra la propose en effet Ă 790 euros au lieu de 990 euros.

Si vous souhaitez que vos soirĂ©es TV soient plus immersives, acheter une barre de son reste la meilleure des options, d’autant plus qu’elle rĂ©ussit souvent Ă pallier le son un peu faible d’un tĂ©lĂ©viseur, aussi performant qu’il soit. Actuellement, la Sony Bravia Theatre Bar 8 peut ĂŞtre un bon choix : non seulement pour ses compatibilitĂ©s Dolby Atmos et DTS:X et ses nombreuses fonctionnalitĂ©s, mais aussi et surtout pour son prix très intĂ©ressant, qui ne dĂ©passe pas les 800 euros.

Les points forts de la Sony Bravia Theatre Bar 8

Une barre de son compatible Dolby Atmos, DTS:X, Hi-Res Audio

11 haut-parleurs intégrés

La technologie 360 Spatial Sound Mapping

Initialement affichée à 990 euros, la barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8 est actuellement proposée à 790 euros chez Cobra grâce au code promo SONY200.

Une barre de son bien dotée

Ne rate pas ça : 3 mois offerts Avec Deezer Premium, télécharge ta musique en illimité et à la demande, sans aucune publicité. 3 mois gratuits, une offre limitée.

La barre de son Sony Bravia Theatre Bar 8 est un modèle assez imposant avec sa longueur de 110 cm, sa hauteur de 6 cm et sa profondeur de 11 cm ; malgrĂ© cela, elle reste suffisamment sobre pour se glisser (presque) en toute discrĂ©tion sous un TV. Sony oblige, les finitions sont en tout cas très soignĂ©es. Comme vous l’aurez sĂ»rement remarquĂ©, cette barre de son ne s’accompagne pas d’un caisson de basse, ce qui est un peu dommage, mais vous pourrez toujours en ajouter un, ou mĂŞme un couple d’enceintes arrière sans fil si besoin.

CĂ´tĂ© connectivitĂ©, Sony n’a pas fait les choses Ă moitiĂ© et a dotĂ© sa barre de son du Wi-Fi, ce qui nous permet de profiter de fonctions connectĂ©es comme l’AirPlay 2 et le Chromecast ; ainsi que du Bluetooth 5.2 et des codecs SBC, AAC et mĂŞme LDAC. On peut aussi compter sur la prĂ©sence d’une entrĂ©e et d’une sortie HDMI 2.1 (eARC) offrant une compatibilitĂ© avec les flux vidĂ©o 4K Ă 120 ips, mais aussi 8K Ă 60 ips.

Des fonctionnalitĂ©s qui agrĂ©mentent l’expĂ©rience

La Sony Bravia Theatre Bar 8 regroupe par ailleurs un total de 11 haut-parleurs et est configurĂ©e en 5.0.2 : l’existence de ces canaux horizontaux et verticaux permet au son de pouvoir se diriger vers de nombreuses directions afin de plonger l’utilisateur dans une bulle et de diffuser un effet surround bien immersif. Et pour maximiser cette immersion, Sony a pensĂ© Ă rendre cette barre de son compatible avec le Dolby Atmos et le DTS:X. Quand la première technologie garantit un son vaste et immersif, la deuxième donne au son une dimension encore plus verticale. En rĂ©sultent ainsi des effets sonores 3D bien agrĂ©ables lors des sĂ©ances cinĂ© Ă la maison.

La barre de son est Ă©galement certifiĂ©e Hi-Res Audio, et donc compatible avec l’audio haute dĂ©finition. Mais ce n’est pas tout : on retrouve aussi la technologie 360 Spatial Sound Mapping, qui crĂ©e des enceintes fantĂ´mes pour un son encore plus enveloppant et donc une scène sonore bien plus Ă©tendue. Et pour que la barre de son s’adapte parfaitement Ă votre pièce, Sony a optĂ© pour un système de calibrage acoustique, accessible depuis l’application de la marque, pour optimiser le son en fonction de votre position. Et si vous possĂ©dez un TV Sony Bravia, vous pourrez profiter de la fonction Acoustic Center Sync, qui permet de faire fonctionner les haut-parleurs du tĂ©lĂ©viseur et ceux de la barre de son de concert pour avoir un son encore plus puissant.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres bons modèles, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures barres de son du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.