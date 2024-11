Capable de tenir tête à Samsung et Apple, le Xiaomi 14 baisse de 45 % dans sa version 512 Go pour la Black Friday Week

Si vous cherchez un smartphone solide sans cĂ©der aux sirènes des iPhone d’Apple et des Galaxy de Samsung, vous avez le Xiaomi 14 qui en plus baisse de 500 euros pendant la Black Friday Week chez Darty.

Le Xiaomi 14 est un smartphone qui a réussi à jouer des coudes pour se hisser au rang des meilleurs téléphones du moment. En même temps, la marque a bien travaillé sur sa réussite, en proposant une fiche technique digne des meilleures. Mais son plus gros atout est indéniablement son prix, surtout pendant cette Black Friday Week où vous pouvez le commander avec 45 % de réduction dans sa version avec 512 Go de stockage.

Les atouts du Xiaomi 14

En termes de performances, il surpasse le Galaxy S24

Malgré toute sa puissance, il conserve un format compact

La qualitĂ© de l’Ă©cran, une dalle Oled Full HD+ avec taux de rafraĂ®chissement variable de 1 Ă 120 Hz

Lors de sa sortie, le Xiaomi 14 Ă©tait vendu 1 099 euros pour le modèle 512 Go. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir ce smartphone premium Ă seulement 599 euros chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Xiaomi 14. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone qui se hisse sur les épaules de ses modèles

Le Xiaomi 14 se distingue par son design sobre et compact, qui assure une prise en main agrĂ©able et un aspect visuel Ă©lĂ©gant. Avec des finitions impeccables et un format bien pensĂ©, il dĂ©gage une impression de soliditĂ© et de qualitĂ©, bien qu’un module photo imposant vienne lĂ©gèrement casser cette harmonie. L’écran lumineux de 6,36″, OLED, avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement adaptative de 1 Ă 120 Hz, est un autre point fort du smartphone. Cependant, le mode d’affichage par dĂ©faut est perfectible et nĂ©cessite quelques ajustements pour en profiter pleinement.

MalgrĂ© cette configuration optimale, on pourrait reprocher au Xiaomi 14 de ne pas avoir choisi un mode d’affichage plus performant dès le dĂ©part, surtout pour un smartphone haut de gamme. L’absence d’un port mini-jack et de slot microSD peut Ă©galement ĂŞtre un inconvĂ©nient pour certains utilisateurs habituĂ©s Ă ces options. Cependant, l’intĂ©gration de l’eSIM compense partiellement ce manque en offrant une flexibilitĂ© supplĂ©mentaire.

Les performances et l’autonomie sont au rendez-vous

ÉquipĂ© du processeur Qualcomm le plus puissant du dĂ©but d’annĂ©e 2024, le Xiaomi 14 assure des performances de haut vol, que vous soyez un amateur de jeux vidĂ©o ou Ă la recherche de multitasking. Son système de refroidissement efficace permet de limiter la surchauffe, mĂŞme lors d’une utilisation intensive. En termes d’autonomie, il est conçu pour tenir toute la journĂ©e et sa charge rapide 90W le fait remonter Ă 100% en 37 minutes. La charge sans fil inversĂ©e est un bonus pratique si vous souhaitez partager votre batterie avec d’autres appareils compatibles.

L’interface HyperOS et les 4 ans de mises Ă jour garanties sont vraiment apprĂ©ciables, mais les nombreuses applications prĂ©installĂ©es sont plutĂ´t agaçantes. C’est un inconvĂ©nient courant que l’on peut corriger en quelques minutes, heureusement. Enfin, on aurait pu s’attendre Ă une meilleure intĂ©gration de l’IA, un point en retrait par rapport Ă d’autres modèles concurrents. Cependant, avec ses performances puissantes et sa polyvalence, le Xiaomi 14 s’impose comme un excellent choix malgrĂ© tout, surtout Ă ce prix spĂ©cial lors de la Black Week.

Pour en apprendre plus sur le Xiaomi 14 avant de craquer, vous pouvez lire notre test complet et retrouver encore plus d’infos techniques sur le tĂ©lĂ©phone.

Vous cherchez un smartphone haut de gamme ? N’hĂ©sitez pas Ă consulter notre sĂ©lection des meilleurs modèles du moment, avec notamment l’iPhone 16 Pro et le Samsung Galaxy S24 Ultra, de sĂ©rieux concurrents du Xiaomi 14.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et dĂ©jĂ commencĂ© pour la majoritĂ© des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une vĂ©ritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.