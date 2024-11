Reconnaissable avec son format 21:9 qui ravit les cinéphiles, le Sony Xperia 10 VI baisse de 80 € pendant la Black Friday Week

Le Sony Xperia 10 VI est un smartphone qui, de base, est une entrée de gamme solide, donc abordable, mais avec les 21% de réduction durant la Black Friday Week, il est encore plus accessible.

Le Xperia 10 VI de Sony est un smartphone disponible depuis le mois de mai 2024. Pour le comparer avec des produits similaires, vous pouvez le classer avec le Poco F6, le Samsung Galaxy A55 ou encore le Honor Magic 6 Lite. Un bon tĂ©lĂ©phone qui tient bien en main, grâce Ă son format qui rappelle l’iPhone 5. Alors certes, la rĂ©fĂ©rence est vieille, mais elle va parler Ă certains d’entre vous. Mais si le Sony Xperia 10 VI vous plaĂ®t, il y a une belle petite promo dessus chez Amazon pendant la Black Friday Week.

Ce qu’il faut retenir du Sony Xperia 10 VI

Le format 21:9 super reconnaissable et plaisant Ă l’usage

Les performances tiennent la route pour de l’entrĂ©e de gamme

L’Ă©cran, en tout cas la dalle, est magnifique

LancĂ© en mai 2024 Ă 379 euros sur le marchĂ©, le Sony Xperia 10 VI bĂ©nĂ©ficie d’une bonne remise pendant la Black Friday Week. C’est 80 euros de moins, soit -21 %, ce qui fait qu’il passe Ă 299 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Sony Xperia 10 VI. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone compact, mais avec un grand Ă©cran

Avec le Sony Xperia 10 VI, vous avez donc un smartphone dit d’entrĂ©e de gamme, petit frère du Sony Xperia 10 V dont il reprend peu ou prou les caractĂ©ristiques techniques, mĂŞme s’il a pris quelques grammes sur la balance. Le smartphone est donc compact et mesure 155 x 68 x 8,3 mm pour 164 grammes, ce qui est quand mĂŞme très, très lĂ©ger. C’est plus lĂ©ger que l’iPhone 16 qui fait 170 grammes.

Mais ce qui caractĂ©rise le Sony Xperia 10 Vi, c’est indĂ©niablement son Ă©cran. La marque fait l’effort de proposer une dalle super bien calibrĂ©e de 6,1″, OLED, qui affiche 2520 x 1080 pixels avec un format 21:9 très reconnaissable. Par contre, carton rouge sur la frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 60 Hz, lĂ oĂą le 120 Hz et mĂŞme le 90 Hz sont devenus la norme.

Sony ne lésine pas sur la puissance pour proposer une bonne expérience

Sur ce modèle de smartphone, Sony fait appel au processeur Snapdragon 6 Gen 1, après avoir fait ses adieux au Snapdragon 695. Alors oui, c’est mieux, mĂŞme s’il n’est pas beaucoup moins vieux que ce dernier. Pourtant, il est bien optimisĂ© et vous pouvez lancer de gros jeux comme Genshin Impact sans rencontrer de ralentissements ou de bugs, c’est dĂ©jà ça.

En termes de logiciel, vous bĂ©nĂ©ficiez d’Android 14 avec la surcouche Xperia UI, pour une expĂ©rience convaincante. D’autant que vous bĂ©nĂ©ficiez d’un suivi logiciel de 3 ans et 4 ans pour les MĂ J de sĂ©curitĂ©.

Deux derniers points, le premier nĂ©gatif et le second positif, pour terminer sur une bonne note. Le premier, c’est l’appareil photo. ComposĂ©, Ă l’arrière, de trois capteurs de 48, 8 et 8 Mpx, il souffre de quelques lacunes techniques sur la colorimĂ©trie et les contrastes. Mais, cĂ´tĂ© autonomie, il s’en sort bien avec une grosse journĂ©e d’utilisation en utilisation mixte, et une charge « rapide » 25W qui prend 1h45 pour passer Ă 100%.

Le Sony Xperia 10 VI a quelques défauts, mais aussi beaucoup de qualités, que vous pouvez découvrir en intégralité dans le test complet qui lui est consacré.

Dans notre guide consacré aux meilleurs smartphones du moment, vous retrouvez de nombreuses références testées pour vous aider à trouver celui qui vous convient.

