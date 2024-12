L’atypique TV OLED 55 pouces de LG en forme de tableau est à moitié prix sur Amazon

S’il y a un moment pour changer son vieux TV poussiéreux contre un plus stylé et flambant neuf, c’est maintenant ! En ce moment, le TV LG 55LX1Q de 55 pouces profite d’une grosse réduction et passe de 1 999 euros à 1 009 euros sur Amazon.

LG 55LX1Q (2022) // Source : Boutique officielle

Si Samsung a lancé la mode des TV lifestyle avec ses gammes The Frame, The Sero et The Serif, LG s’y est mis aussi. Parmi ses nombreuses références, on retrouve le modèle 55LX1Q. Ce dernier est monté sur quatre pieds comme une toile de maître sur son chevalet. Design, il est aussi bien équipé avec une dalle Oled de 55 pouces lumineuse, qui sera parfaite pour regarder vos films et vos séries. Mieux encore, son modèle 55 pouces (2022) se négocie avec 990 euros de moins et devient bien plus recommandable.

Les avantages du LG 55LX1Q (2022)

Un TV sur pieds qui ne manque pas de style

Affichage Oled en 4K avec traitements HDR

Ports HDMI 2.1 pour jouer en 4K 120 FPS

Le téléviseur LG 55LX1Q (2022) est vendu à 1 999 euros, mais c’est sur Amazon que son prix est plus intéressant : il est proposé à 1 009,91 euros. Il est aussi disponible en promotion sur le site officiel à 1 099 euros.

Un TV de qualité qui a du style

Le LG 55LX1Q est un appareil qui ne ressemble plus vraiment une télé, mais à un tableau, lui permettant de se fondre facilement dans une pièce. Posé sur quatre pieds, LG apporte sur sa référence une conception atypique qui permet de la poser dans un coin sobrement. En peu comme une œuvre d’art, il est aussi un meuble de votre maison, grâce à sa matière en tissu et sa capacité de rangement à l’arrière. Il est possible d’y mettre vos livres favoris, des objets, ou même votre box et câbles grâce au support fourni.

Si le design peut prêter à débats, il n’y a pas lieu d’y en avoir sur l’écran : il est simplement excellent. On connait la qualité des dalles de LG, et celle-ci ne déroge pas à la règle. On profite alors d’un écran de 55 pouces Oled 4K avec des couleurs magnifiques, mais aussi de la technologie Brightness Booster qui offre une grande de luminosité.

Son processeur Alpha 9 Gen 5 ajoute une technologie d’upscaling performante pour faire ainsi passer des contenus 1080p à une définition 4K avec davantage d’efficacité. Le LG 55LX1Q est également compatible avec les meilleures normes vidéos HDR, HDR10, Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, on a du Dolby Atmos et un son surround virtuel 7.1.2 pour un son plus vaste.

À l’aise pour le gaming

Ce modèle est aussi à l’aise avec les jeux vidéo puisque ce dernier embarque 4 ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les technologies VRR, ou taux de rafraîchissement variable, ainsi que l’ALLM, parfait pour combattre le phénomène de tearing, sont de la partie. Il profite d’un écran rafraîchi à 100 Hz ainsi que d’un temps de réponse d’1 ms seulement, et des certifications G-Sync et AMD FreeSync.

Enfin, cette smartTV accueille webOS, une interface qui donne accès à toutes les plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonné, ainsi qu’à un Store pour découvrir de nouvelles apps. Cet OS propose des suggestions en fonction de vos derniers visionnages et de vos récentes requêtes. Vous pouvez d’ailleurs parcourir l’écran d’accueil et lancer le programme de votre choix simplement, soit avec la « magic remote », qui transforme la télécommande en pointeur, soit par commande vocale.

Afin de comparer le LG 55LX1Q avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV LG du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.