La lampe connectée à poser Philips Hue est en promotion chez Boulanger avec un interrupteur offert

Sous l’appellation Philips Hue Go se cachent plusieurs éclairages connectés de la marque. Ici, il s’agit d’une lampe à poser, proposant un éclairage blanc ou coloré et fonctionnant sur batterie. Elle est à -30 euros chez Boulanger, avec, en cadeau, un interrupteur d’une valeur de 21,99 euros.

Philips Hue GO // Source : Philips

La Philips Hue Go ressemble à s’y méprendre à une petite lampe de chevet classique. À ceci près : il s’agit d’un modèle connecté, fonctionnant sur batterie, pouvant afficher du blanc, de la couleur, avec une intensité et une chaleur variables. En plus, celle-ci a l’avantage de pouvoir être utilisée en extérieur, ce qui est bien pour de chaudes soirées d’été. En plus en ce moment chez Boulanger il y a une remise immédiate dans le panier ainsi qu’un accessoire offert, ce qui la rend très intéressante.

Les points forts de la Philips Hue Go

48h d’autonomie d’affilée en une seule charge

La certification IP54 qui fait qu’on peut l’utiliser dehors

La compatibilité avec Zigbee, Alexa et Google Assistant

Sur le site de Philips, la Hue W&C Go version lampe à poser, coûte 159,99 euros. Chez Boulanger, elle est à 149,99 euros et passe à 129,99 euros dans le panier. En plus, un interrupteur connecté Philips Dimmer V2 d’une valeur de 21,99 euros est ajouté automatiquement et passe gratuit.

Une lampe à poser utilisable partout

La Philips Hue Go en version lampe à poser est un produit sobre, simple. Une tige, posée sur une base, au bout de laquelle il y a un abat-jour où se situe l’éclairage de la lampe. Vous l’allumez en touchant le dessus de la lampe et pouvez modifier l’intensité de l’éclairage ou faire défiler les scènes prédéfinies. Vous pouvez choisir un éclairage blanc, classique, ou opter pour de la couleur.

Elle fonctionne sur batterie, avec environ 48h d’utilisation d’affilée. Pour la recharger, il suffit de la poser sur sa base. En plus de ça, vous pouvez l’emmener dehors, puisqu’elle est certifiée IP54. Donc même s’il pleut un peu, elle ne craint rien, même pas la poussière. Vous pouvez régler la lumière sur une température de couleur entre 2200K et 6500K.

Une connexion complète avec votre maison connectée

Mais que serait une lampe connectée sans tout l’aspect sans-fil ? C’est là qu’entre en jeu le Bluetooth 4.0 et l’app Philips qui permet de tout contrôler et planifier. Vous pouvez la faire s’allumer et s’éteindre à des heures précises, avec la couleur et la chaleur de votre choix. Ou vous pouvez aussi utiliser l’interrupteur fourni avec.

Le mieux serait d’avoir un pont de connexion, vendu séparément, par Philips, pour harmoniser tous les appareils compatibles et créer des scénarios complexes. Sachant qu’elle est aussi compatible avec Zigbee. Enfin, si vous avez un assistant vocal Alexa et Google, vous pouvez aussi la contrôler à la voix.

