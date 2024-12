Anbernic RG34XX : la nouvelle console portable rétro au look de Game Boy Advance est déjà en promo pour les fêtes

L’Anbernic RG34XX est une console portable qui ressemble à s’y méprendre à la célèbre GBA de Nintendo. Son intérêt : vous permettre de jouer, si vous possédez les cartouches, aux jeux rétro allant de la NES (et même avant) jusqu’à la Dreamcast et la PSP. Le tout pour moins de 65 euros.

L’émulation est une zone un peu floue pour beaucoup d’utilisateurs, car elle est régie à des règles particulières. Il est par exemple interdit de posséder les roms (les images virtuelles) des jeux dont vous ne possédez pas la cartouche physique. Les consoles, comme l’Anbernic RG34XX dont il est question ici, sont autorisées à la vente, c’est l’usage que vous en faites qui doit être régulé. Donc si vous en avez marre de devoir sortir les jeux rétro de votre placard pour en profiter, vous n’avez qu’à sortir moins de 65 euros pour avoir cette console dans la poche.

Les points forts de l’Anbernic RG34XX

Son look de GBA va faire vibrer la fibre nostalgique de beaucoup

Elle fonctionne sur batterie avec 7h d’autonomie

L’écran IPS 3,4″ affiche 720 x 480 pixels, ce qui est mieux qu’à l’époque

L’Anbernic RG34XX coûte 74,99 euros sur Geekbuying, en version 32 Go et sans jeux. Si vous ajoutez le code promo NNNFRRG34X dans le panier, la console portable passe à 64,99 euros.

Une fausse GBA, une vraie console rétro

L’Anbernic RG34XX tente de séduire le gamer en vous en proposant un look que vous connaissez déjà : celui du Game Boy Advance. Cette console qui a sévi entre 2001 et 2008 avec des titres phares comme Golden Sun, Metroid Fusion, Mario Kart : Super Circuit, The Legend of Zelda The Minish Cap, Wario Land 4, etc. Et bien, sur l’Anbernic RG34XX, vous pouvez retrouver tous ces jeux et bien plus (à condition de proposer les cartouches originales chez vous).

La console mesure 144,6 x 81,8 x 24,8 mm pour 188 grammes, là où son modèle faisait 144 x 82 x 24,5 pour 140 grammes. Une copie quasi conforme donc, avec un écran néanmoins meilleur : 720 x 480 pixels en IPS sur 3,4″, contre un écran de 2,9″ qui affichait 240 x 160 pixels. Il tourne avec une puce Cortex-A53, 1 Go de RAM LPDDR4 et 32 Go de mémoire, avec un port pour ajouter une carte microSD.

Le top pour jouer à tous les jeux rétro depuis partout

Autre avancée technologie sur cette console Anbernic : elle fonctionne sur batterie, au lieu de piles, avec une capacité de 3500 mAh pour environ 7h d’autonomie. Environ parce que vous pouvez modifier la luminosité de l’écran, activer ou non les vibrations lorsque vous jouez, monter ou baisser le son… Autant d’options qui jouent sur l’autonomie.

Vous retrouvez les touches classiques pour jouer avec des gâchettes en plus pour s’adapter aux jeux les plus récents. Toutefois, l’absence de joystick fait que certains jeux sont tout bonnement injouables. D’ailleurs, les jeux les plus exigeants des consoles les plus modernes, notamment la PSP et la Dreamcast, auront du mal à tourner. Pour ça, il faut passer au cran supérieur et opter pour une AYN Odin 2 Pro par exemple, plus chère, mais aussi plus puissante.

Le monde des consoles rétro portables est plus vaste qu’il n’y paraît, donc si ça vous intéresse, vous pouvez les découvrir dans notre guide d’achat dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.