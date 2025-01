Samsung propose des offres alléchantes lors des soldes : les 12 offres à saisir

Cela fait bientôt deux semaines que les soldes d’hiver ont commencé et les offres restent très intéressantes. Si vous êtes adeptes des produits Samsung, on en trouve avec de belles baisses de prix. Voici les deals qui ont retenu notre attention.

Le premier temps de cette édition 2025 des soldes d’hiver met de nouveau à l’honneur les produits Samsung. Cette période est idéale pour vous permettre de faire des économies sur les smartphones, les téléviseurs, tablettes, les écouteurs et autres appareils de la firme sud-coréenne. Voici notre sélection :

Les meilleures offres Samsung à l’occasion des soldes d’hiver

Samsung Galaxy Tab S9

Les soldes permettent de rendre des produits haut de gamme bien plus accessibles, c’est le cas par exemple de la Galaxy Tab S9. Une tablette Samsung premium qui voit son prix chuter à 450 euros grâce à cette offre, au lieu de 899 euros à son lancement.

Pourquoi choisir la Samsung Galaxy Tab S9 ?

Un bel écran Amoled en définition de WQHD à 120 Hz

Elle ne manque pas de puissance avec sa puce Snapdragon 8 Gen 2

Une autonomie satisfaisante

Au départ à 899 euros, la Samsung Galaxy Tab S9 est actuellement remisée à 550 euros sur le site E. Leclerc, mais grâce à une ODR de 100 euros, la tablette revient à 450 euros seulement.

Samsung TQ55S90C

L’un des meilleurs TV OLED de Samsung, aka le S90C, dans sa version de 55 pouces, est actuellement en forte promotion chez Ubaldi. En effet, l’e-commerçant le propose à 995 euros au lieu de 1 799 euros à son lancement pendant les soldes.

Le Samsung TQ55S90C, c’est quoi ?

Une dalle QD-OLED avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Supporte les normes HDR10 et le Dolby Atmos

Les ports HDMI 2.1 pour jouer dans les meilleures conditions

La partie Smart TV gérée par Tizen

Au lieu de 1 799 euros habituellement, le Samsung TQ55S90C est maintenant disponible en promotion à 995 euros chez Ubaldi.

Samsung Galaxy A25

Le Galaxy A25 5G offrir une expérience fluide et simple, des performances correctes et un design classique, mais réussi, pour un prix relativement contenu. Noté 7/10 par nos soins, ce téléphone est satisfaisant dans l’ensemble et devient plus recommandable lors des soldes d’hiver.

Que propose le Samsung Galaxy A25

Son bel écran Amoled à 120 Hz

Ses quatre années de mises à jour majeures

Son bon capteur principal

Au lieu de 319 euros à son lancement l’année dernière, le Samsung Galaxy A25 coûte aujourd’hui seulement 199 euros chez Bouygues Telecom grâce à une ODR de 50 euros. Pensez bien à choisir l’option « sans forfait ».

Samsung TQ65S85D (2024)

Le Samsung TQ65S85D est un téléviseur 4K de 2024 qui vous fait bénéficier de l’OLED et de son tout nouveau processeur NQ4 AI Gen2. Comme il est récent, vous bénéficiez des dernières normes vidéos, de fonctionnalités gaming poussées et surtout d’un super prix à l’occasion des soldes.

Le Samsung TQ65S85D vous propose :

Une dalle OLED de 65″ avec un 100 Hz natif

Une compatibilité 4K HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1, et des modes de jeux utiles aux joueurs

Le Samsung TQ65S85D est disponible à 2 299 euros, mais lors des soldes d’hiver, le téléviseur passe à 1 169 euros chez Ubaldi grâce au code W10JF0225.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 + clavier

En 2020, Samsung présentait sa Galaxy Tab S6 Lite, une tablette Android dédiée à une utilisation légère pour la maison. Deux ans plus tard, la marque a sorti une deuxième version et voilà qu’aujourd’hui, elle profite d’une nouvelle réédition en 2024. Une version un peu améliorée qui devrait vous plaire, surtout maintenant qu’elle est en promotion dans un pack lors de soldes.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) en résumé

Des finitions soignées avec un S Pen inclut

Un nouveau processeur : l’Exynos 1280

Une tablette endurante

Au lieu de 429 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite version 2024 avec un clavier est en ce moment proposée à 299 euros sur le site Boulanger.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Bientôt détrôner par son successeur, le Galaxy S24 Ultra reste un excellent smartphone. Il est en solde et c’est là le meilleur moment de mettre la main sur ce magnifique écran AMOLED, ce processeur à la puissance énorme et une interface One UI toujours au top avec un suivi logiciel de sept ans !

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S24 Ultra ?

Tout simplement le meilleur écran du marché

L’énorme puissance de son Snapdragon 8 Gen 3

Un appareil photo ultra-polyvalent avec deux téléobjectifs

Au lieu de 1 469 euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go) est maintenant remisé à 989 euros sur le site Darty et le site Fnac.

SSD Samsung T9 (1 To)

Le Samsung T9 est le successeur du T7, une gamme de SSD portables enrobés dans une coque robuste. Ce qui vous permet de stocker toutes vos données et même de l’utiliser pour des enregistrements live de vidéos en 8K ou en 12K, tout ça pour moins de 150 euros grâce aux soldes.

Pourquoi craquer pour le Samsung T9 ?

Parce qu’il ne consomme que très peu d’énergie

Parce que la technologie TurboWrite maintient les vitesses d’écriture à haut niveau

Parce qu’il est léger et ne pèse que 122 g

Au lieu d’un prix barré à 199 euros, le SSD Samsung T9 avec 1 To de stockage se vend aujourd’hui à 149 euros sur le site Boulanger. On le trouve également au même prix chez la Fnac.

Samsung OLED TQ55S92D 2024

Avec le téléviseur Samsung S92D, vous avez là un appareil qui met l’accent sur la qualité de l’image, quelle que soit l’activité pratiquée ou le divertissement diffusé. Films, séries, compétitions sportives, jeux vidéo : avec sa fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et son affichage Ultra HD compatible HDR, vous allez être comme au cinéma, mais à la maison.

Ce qu’on apprécie du Samsung S92D

La fréquence de rafraîchissement de 100 Hz native est très appréciable, qui peut monter à 144 Hz

L’audio est compatible Dolby Atmos, pour un son spatialisé de qualité

Le processeur NQ4 AI Gen2 garantit une navigation fluide dans les menus

Si on parle du modèle 55″ du Samsung S92D, il passe de 1 590 euros à 1 190 euros chez Boulanger. Quant au modèle 65″, vous le retrouvez à 1 690 euros au lieu de 2 190 euros, à vous de voir.

Samsung Galaxy S24

À l’aube où les prochains Galaxy S de Samsung vont sortir, le Galaxy S24 est toujours aussi intéressant, notamment durant la période des soldes, où il perd 270 euros de son prix.

Les points forts du Samsung Galaxy S24

Samsung assure 7 ans de mise à jour sur le Galaxy S24

Un design unique avec un gabarit miniature et des finitions aux petits oignons

Un affichage maîtrisé de bout en bout et une super luminosité

Avec la promotion du moment sur le Samsung Galaxy S24, vous avez le meilleur prix actuel sur le marché : 629 euros au lieu de 899 euros.

Samsung The Frame TQ55LS03D

Avec ses allures de tableau, la gamme Samsung The Frame fait réellement partie des TV les plus originaux du marché. Si vous souhaitez en profiter, sa version 2024 est aujourd’hui plus abordable à l’occasion des soldes.

Que propose le Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D ?

Un TV atypique aux allures de tableau

Un écran de 55″ anti-reflets compatible 4K, HDR, HDR10+, HLG et Dolby Atmos

Un port HDMI 2.1 avec la 4K@120fps

Au lieu de 1 499 euros, le TV Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D est aujourd’hui disponible à 849 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy S24 FE

Avec son smartphone Galaxy S24 FE, Samsung s’adresse aux personnes ayant un budget plus restreint qui souhaitent tout de même s’offrir des produits suffisamment performants, malgré quelques concessions. Actuellement, cette référence coûte 150 euros de moins lors des soldes.

Les avantages du Galaxy S24 FE de Samsung

Un design haut de gamme

Les performances

One UI et l’intégration de l’IA

Lancé à 749 euros, le Samsung Galaxy S24 FE est en ce moment proposé à 599 euros sur le site officiel et sur Amazon.

Samsung Galaxy A35

Il n’y a pas que la gamme des Galaxy S qui mérite toute l’attention chez Samsung, malgré les grandes qualités de ces modèles premium. Bien plus abordables, les Galaxy A valent, eux aussi, largement le détour puisqu’ils offrent toute l’expertise de la marque sud-coréenne tout en proposant d’excellents rapports qualité-prix. C’est le cas du Galaxy A35, qui voit son prix fortement chuter durant les soldes.

Les forces du Samsung Galaxy A35 5G

Une dalle FHD+ AMOLED de 6,6 pouces + 120 Hz

Une puce Exynos 1380 puissante

Un capteur principal solide

Lancé à 399 euros, le Samsung Galaxy A35 5G (128 Go) est actuellement disponible en promotion à 267 euros sur le site Ubaldi.

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

