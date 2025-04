Ce bon TV OLED 4K 120 Hz de 55 pouces est 1 000 € moins cher qu’à son lancement en fin 2024

Ce téléviseur 4K de la série Z80 par Panasonic cumule les bons points au niveau du son, de l’image et des fonctionnalités. Aujourd’hui, on retrouve le modèle 55 pouces à seulement 799 euros sur Cdiscount, alors qu’il est affiché à 1 799 euros sur le site officiel de la marque.

Si vous cherchiez un bon téléviseur connecté, cette offre chez Cdiscount pourrait bien vous intéresser. Il s’agit d’un téléviseur connecté Panasonic de 55″ qui utilise de l’OLED pour proposer une image 4K pouvant être rafraîchie à 120 Hz. Un produit aussi bien adapté pour films et séries que pour le gaming, donc. En plus, il embarque Fire TV, le système d’Amazon qui permet non seulement de piloter le TV en utilisant un assistant comme Alexa, mais aussi de retrouver vos contenus et recommandations personnalisées.

Les points forts du Panasonic TV-55Z80AEZ

Sa dalle OLED 4K compatible HDR 60 Hz natif, 120 Hz en VRR

L’intégration de Fire TV permet une navigation fluide

Le son immersif Surround Sound Pro avec Dolby Atmos

Lorsque vous allez sur le site officiel de Panasonic, vous retrouvez ce TV OLED 4K 55″ série Z80 à 1 799 euros. C’est pour ça qu’il vaut mieux passer par Cdiscount, là où il est remisé à seulement 799 euros.

Une fréquence de rafraîchissement qui s’adapte à tout

Le téléviseur Panasonic Z80 de 55″ est un modèle de taille classique : vous profitez d’une diagonale de 139 cm, ce qui suffisant pour profiter de tous vos divertissements. D’ailleurs, ce TV est fait pour combler toutes les attentes : vous regardez des films et séries ? Pas de souci, la fréquence de rafraîchissement de 60 Hz native vous offre une image fluide. Vous allez lancer un jeu sur PlayStation 5 ou Xbox Series ? Utilisez le port HDMI compatible VRR pour profiter de 120 images/seconde et donc d’une meilleure fluidité.

Pour ce qui est de l’image, vous avez donc une dalle OLED. Grâce à ça, vous avez des images plus lumineuses, des couleurs plus riches et un contraste plus marqué. Vous voyez donc plus de détails à l’écran, ce qui permet de mieux profiter de vos contenus. D’autant qu’il est aussi compatible HDR, pour renforcer les effets de l’OLED. Petit plus : il tient debout grâce à un pied central, donc vous n’avez pas forcément besoin d’avoir un meuble trop large. Il faut quand même qu’il puisse supporter ses 22 kg.

Fire TV est un véritable atout pour ce téléviseur

Pour naviguer dans les menus, Panasonic a, depuis juillet 2024, décider d’utiliser l’OS Fire TV. Un atout de taille puisque Fire TV est un OS que l’on retrouve généralement dans les Fire TV Stick, ces clés HDMI qui transforment n’importe quel écran en TV connecté. Il y a donc un haut niveau d’expertise en la matière et surtout : la possibilité d’utiliser Alexa pour contrôler le TV et chercher vos programmes. Si vous avez déjà un appareil type Echo Dot ou Echo Show, vous pouvez allumer/éteindre le TV à la voix et l’intégrer à votre écosystème connecté.

D’ailleurs, un bouton Alexa est présent sur la télécommande, ce qui vous évite d’avoir à être à portée de voix d’une enceinte connectée. Le son est de bonne qualité, avec deux haut-parleurs de 12W et un woofer de 12W également. Vous bénéficiez de trois entrées HDMI, deux sur le côté et une à l’arrière, pour brancher tous vos périphériques externes. Ce qui en fait vraiment un centre multimédia polyvalent.

Vous pouvez aussi retrouver notre sélection de TV OLED 4K pour comparer ce modèle à d’autres afin de vous aider dans votre choix.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.