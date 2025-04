Les excellents écouteurs Bose QC Ultra sont à moitié prix, du rarement vu pour ces true wireless notés 8/10

Les Bose QuietComfort Ultra Earbuds sont des écouteurs sans-fil avec la fameuse option de réduction de bruit active, très bien notés chez nous, que vous retrouvez à moitié prix sur Cdiscount.

Si vous cherchez des écouteurs qui permettent de s’isoler des bruits externes pour être dans votre bulle, voici les Bose QuietComfort Ultra Earbuds. Que ce soit pour travailler, faire du sport, jouer ou juste se détendre, ils s’adaptent à toutes les situations. Leur prix aussi s’adapte, puisque sortis en 2023 à 349 euros, il a depuis pas mal dégringolé jusqu’à se retrouver en ce moment avec une réduction de 50 % chez Cdiscount.

Les points forts des Bose QuietComfort Ultra Earbuds

La qualité de la réduction de bruit active

Une autonomie de 24 h au total avec le boitier

Ils sont adaptés à tous les usages

Initialement sortis à 349 euros, les Bose QuietComfort Ultra Earbuds sont actuellement accessibles pour 169,99 euros en passant sur Cdiscount.

Une réduction de bruit active à ne pas négliger

C’est l’un des atouts des Bose QC Ultra Earbuds : la réduction de bruit active, qui permet de réduire les nuisances sonores environnantes pour pouvoir se concentrer. Une fois activée, les environnements bruyants deviennent calmes et vous pouvez vaquer tranquillement à vos occupations. Notez qu’il y a aussi un mode Transparence ActiveSense permettant de rester attentif, pratique lorsque vous êtes dans la rue ou devez discuter, sans pour autant retirer les écouteurs.

Le son, au global, est d’excellente qualité sur ces écouteurs. Notamment avec la technologie CustomTune qui ajuste le son en fonction de vos oreilles. Et cet ajustement est fait à chaque fois que vous mettez les écouteurs, grâce à un son émis et analysé quasi instantanément pour s’adapter au porteur des écouteurs. Ils proposent même le mode Immersive Audio, pour vous envelopper dans le son. Un mode un peu décevant, car le rendu ne sonne pas très naturel.

Une autonomie au diapason avec le confort

Autres promesses de ces écouteurs : le confort. Là aussi, c’est une case cochée sur la checklist de Bose. Le design des écouteurs intra-auriculaires avec des ailettes en silicone de différentes tailles permettent d’assurer un maintien stable dans les oreilles. Comme ça, vous pouvez faire tous les mouvements que vous voulez, les oreillettes ne bougeront pas. Elles sont certifiées IPX4, ce qui est le minimum pour les utiliser pendant vos sessions de sport ou sous la pluie.

Côté autonomie, les écouteurs proposent jusqu’à 6h avec une seule charge. Le boitier fourni permet de les recharger trois fois, donc 24 h en tout. On regrette que les Bose QuietComfort Ultra Earbuds ne soient pas compatibles charge sans-fil. N’oubliez pas aussi l’app Bose Music, qui permet de tout configurer et agit comme un véritable centre de contrôle. Égaliseur, mise à jour du firmware, personnalisation de l’ANC et du mode transparence : c’est un indispensable pour profiter de tour ce que ces écouteurs ont à proposer.

Vous pouvez découvrir toutes les informations techniques sur les Bose QuietComfort Ultra Earbuds dans leur test complet.

