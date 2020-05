À moins de 370 euros, le Xiaomi Mi 9T Pro reste un excellent flagship killer

Sorti il y a un an, le Xiaomi Mi 9T Pro était le flagship killer de 2019 avec son Snapdragon 855 et ses 6 Go de RAM. Pour ces French Days 2020, il profite d'une belle réduction sur Cdiscount, passant son prix de 429 à 369 euros.

Le Xiaomi Mi 9T Pro nous avait choqué l’année dernière lors de son annonce tant sa fiche technique contrastait avec son prix, faisant de lui le smartphone le plus abordable avec un SoC Snapdragon 855. Durant les French Days, il est encore moins cher grâce à 60 euros de réduction (dont 30 euros via ODR), son prix passe donc de 429 à 369 euros sur Cdiscount !

Le smartphone Xiaomi Mi 9T Pro est disponible à 369 euros au lieu de 429 euros sur Cdiscount dans sa version Bleue 64 Go / 6 Go. 30 euros de réduction sont appliqués immédiatement et 30 autres euros seront réduits via ODR dont le formulaire est à remplir ici.

Lors de sa sortie, la fiche technique de ce Xiaomi Mi 9T Pro était impressionnante pour son prix. Spoiler : elle l’est toujours autant aujourd’hui. Son surpuissant Snapdragon 855, couplé à 6 Go de mémoire vive en font un des smartphones les plus rapides du marché et sans contexte le plus puissant dans sa gamme de prix. Les jeux les plus puissants tourneront sans aucun problème.

Son design avec son écran AMOLED quasi borderless ne laissera pas indifférent, on adore ou on déteste. Pour réussir cette prouesse, Xiaomi est allé cacher l’appareil photo qui sort ou se rétracte grâce à un petit système motorisé.

Pour la photo ce Mi 9T Pro est également un plutôt bon élève. Nous ne sommes pas en face du nouveau Google Pixel ou iPhone, mais il fait clairement de très bons clichés pour un appareil de sa gamme de prix. Son triple capteur est vraiment satisfaisant grâce à son capteur principal Sony IMX586 de 48 mégapixels qui utilise la technique du pixel binning pour améliorer certains détails et la qualité des clichés. Les deux capteurs supplémentaires permettent d’ajouter de l’ultra grand-angle et un meilleur mode portrait au cocktail.

Niveau autonomie, c’est un champion puisque sa batterie de 4 000 mAh lui permet de rester deux jours loin d’un chargeur. S’il tombe à 0 %, pas de problème, il est compatible avec la charge rapide 27 W.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur notre test complet du Xiaomi Mi 9T Pro.

30 euros de cette offre sont réduits via ODR dont le formulaire est à remplir ici.

