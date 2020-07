L’excellent OnePlus 8 Pro à 669 euros, le flagship 5G est soldé

Le OnePlus 8 Pro est l'un des smartphones de l'année. Le constructeur a créé un excellent smartphone qui pour la première fois dans l'histoire de OnePlus, a un prix de lancement de 900 euros. Pour les soldes, ce prix est baissé à 669 euros sur Cdiscount.

Le OnePlus 8 Pro est une révolution chez le constructeur chinois. Il est le premier smartphone qui s’aligne réellement au prix de ses concurrents comme Apple ou Samsung. Le smartphone compatible 5G est disponible pour 669 euros chez Cdiscount au lieu de 899.

Le OnePlus 8 Pro en bref

Compatible 5G

L’un des meilleurs écrans du marché

Un smartphone surpuissant

Le OnePlus 8 Pro est disponible à 669 euros sur Cdiscount au lieu de 899 euros dans sa version avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne et en coloris Glacial Green. (Produit importé)

Pour en savoir plus 👇

Le design du OnePlus 8 Pro est réussi. Son dos en verre brossé est du plus bel effet et l’écran presque borderless poinçonné aux bonds incurvés rend son design encore plus réussi.

Cet écran AMOLED est d’ailleurs la grande force de ce smartphone. Avec une définition QHD+, mais surtout un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il est l’un des meilleurs écrans du marché et est vite devenu la marche à suivre pour tout concurrent.

Ses performances sont elles aussi irréprochables. Avec le SoC Snapdragon 865 et 8 Go de mémoire vive à son bord, il fait partie du haut du panier et le système OxygenOS l’aide encore plus. Cette version d’Android 10 est optimisée à a perfection et apporte tout ce dont on a besoin sans dénaturer l’OS de Google pour autant.

Sa batterie de 4510 mAh permet au smartphone de rester bien plus d’une journée loin de son chargeur. En parlant de chargeur, le OnePlus 8 Pro peut être chargé jusqu’à 30 W en filaire, passant de 0 à 100 % en 1 heure. Enfin, il est également capable d’être chargé sans fil grâce à la compatibilité Qi.

Le point faible du smartphone reste son module photo. Composé de 4 capteurs, il n’arrive pas à se montrer à la hauteur des autres smartphones de cette gamme de prix…

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les OnePlus 8 Pro.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres du tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.